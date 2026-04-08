A un debate de ser ley: buscan cárcel para quienes cometan actos sexuales con animales

El proyecto fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Foto: Cortesía

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El proyecto de ley que busca castigar con cárcel a las personas que cometen actos sexuales con animales en Colombia avanzó un paso clave en el Congreso. Este 8 de abril, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la iniciativa impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, dejándola a un solo trámite de convertirse en Ley de la República.

La propuesta plantea modificar el Código Penal para tipificar de manera explícita estas conductas, permitiendo que quienes incurran en estos actos puedan ser judicializados y sancionados con penas privativas de la libertad. De ser aprobado en su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara, el proyecto establecería un marco legal más claro frente a este tipo de violencia contra los animales.

“No podemos normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia”, afirmó la senadora Esmeralda Hernández.

El articulado también contempla agravantes que aumentarían las penas en determinados casos, como cuando estos hechos ocurran en espacios públicos, en presencia de menores de edad o cuando sean grabados con fines de difusión. Con ello, se busca no solo sancionar estas conductas, sino también desincentivar su exposición y normalización.

Además, la iniciativa incluye un llamado al Gobierno Nacional para que, una vez la ley sea aprobada, se adelante una campaña de divulgación que informe a la ciudadanía sobre la tipificación de estos delitos y sus consecuencias legales.

Desde el Congreso, la senadora ha señalado que esta propuesta representa un avance significativo en la protección de los animales. Según explicó, estos hechos no solo generan graves afectaciones físicas, sino que en muchos casos terminan causando la muerte de los animales, que se encuentran en una condición de indefensión.

La congresista también subrayó que la iniciativa tiene un componente preventivo más amplio. De acuerdo con lo expuesto, existen estudios que han identificado una relación entre conductas de violencia ejercidas contra animales y otros tipos de agresiones, por lo que la tipificación de estos actos también podría contribuir a la prevención de otros delitos.

“Hay evidencias técnicas y científicas que señalan que algunos violadores de niños, han tenido previamente conductas de abuso sexual en animales. Lo que queremos es que se haga esta modificación en la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra seres sintientes en estado de indefensión”, concluyó.

Con este avance legislativo, el proyecto queda a la espera de su último debate en la Cámara de Representantes, donde se definirá si Colombia incorpora nuevas herramientas legales para sancionar y prevenir este tipo de violencia contra los animales.

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