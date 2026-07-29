Abren concurso para elegir a los perros y gatos criollos más bellos de Bogotá

El concurso busca resaltar el valor de los perros y gatos criollos y promover la tenencia responsable. Foto: Freepik

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Los perros y gatos criollos volverán a ser protagonistas en una nueva edición de “Mi Criollo Más Bello 2026”, un concurso que busca destacar la belleza, salud y cuidado de las mascotas sin raza definida. La convocatoria ya está abierta y los animales seleccionados tendrán la oportunidad de competir por premios y convertirse en la imagen de la próxima portada de la Revista Mascotas&Co.

De acuerdo con la organización del certamen, el concurso se realizará en el marco de Expopet 2026, del 13 al 17 de agosto, y está dirigido a perros y gatos criollos, así como a aquellos que sean producto de cruces y presenten características de distintas razas.

Las personas interesadas en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción dispuesto por la organización, en el que se solicitan datos del cuidador, información de la mascota y el comprobante del pago correspondiente. Una vez completado el proceso, los participantes recibirán por correo electrónico la confirmación de su inscripción y las indicaciones para el concurso.

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¿Cómo participar?

La inscripción debe realizarse en la página web de la Revista Mascotas&Co y tiene un valor de $20.000 por mascota.

Durante el registro también se debe indicar el nombre de la mascota, su edad y si se trata de un animal 100 % criollo o de un cruce.

En el caso de los perros, las categorías están divididas en cachorros (de cinco meses a un año), adultos (de uno a siete años) y senior (mayores de siete años).

¿Qué recibirán los ganadores?

Los organizadores informaron que los ganadores recibirán premios entregados por los patrocinadores del evento, además de una medalla de reconocimiento.

Como incentivo adicional, los dos grandes ganadores del concurso, elegidos como los “Súper Criollos”, serán los protagonistas de la portada de la siguiente edición de la Revista Mascotas&Co.

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Reglas para los participantes

La organización también publicó una serie de normas que deberán cumplir quienes participen con sus mascotas durante la competencia.

Los perros deberán asistir con traílla y correa. En caso de que el animal sea nervioso o tenga antecedentes de comportamientos agresivos con otras mascotas, será obligatorio el uso de bozal.

Asimismo, no estará permitido el uso de disfraces, ropa o accesorios durante la evaluación, ya que el objetivo es que los jueces valoren las características naturales de cada animal.

La calificación estará a cargo de un juez especializado, quien evaluará aspectos como la salud general de la mascota, la tenencia responsable y la belleza del ejemplar.

La organización también recordó que los cuidadores deberán portar los implementos necesarios para recoger los desechos de sus mascotas y serán responsables por cualquier incidente que pueda ocurrir durante su permanencia en las instalaciones de Corferias.

Finalmente, la participación en el concurso implica la aceptación de los términos y condiciones establecidos por la organización, entre ellos la autorización para tomar fotografías de las mascotas ganadoras y su utilización con fines relacionados con el certamen.

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