Denuncian abandono de más de 100 gatos en Polideportivo de Santa Marta y piden ayuda

La rescatista Melisa Rodríguez ha logrado rescatar 21 de los más de 100 gatos que encontró en el sector del Polideportivo de Santa Marta. Ahora busca apoyo para continuar con las labores de rescate, esterilización y atención veterinaria. Foto: Melisa Rodríguez

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Más de 100 gatos estarían viviendo en condiciones de abandono, enfermedad y maltrato en el sector del Polideportivo, en Santa Marta. Así lo denunció la rescatista independiente Melisa Rodríguez, quien pidió apoyo ciudadano para atender esta emergencia, luego de rescatar a 21 de los animales y advertir que aún quedan decenas sin atención.

Rodríguez explicó que viajó a Barranquilla para apoyar la atención de 18 perros hospitalizados por graves casos de maltrato. Sin embargo, durante el trayecto de regreso en bus, al pasar por el sector del Polideportivo de Santa Marta, se encontró con otra emergencia: más de 100 gatos sobreviven allí en condiciones de abandono, enfermedad y sin atención veterinaria.

Según relató Rodríguez a este medio, la situación la llevó a intervenir de inmediato. Hasta el momento ha logrado rescatar 21 felinos, aunque asegura que decenas de animales continúan en el lugar a la espera de ayuda.

“La situación es devastadora. Son más de 100 gatos sobreviviendo entre el abandono, muchos enfermos y sin atención. No podía ser indiferente y decidí empezar a rescatarlos, pero todavía quedan muchísimos por ayudar”, explicó la rescatista.

De acuerdo con Rodríguez, la emergencia requiere una respuesta rápida que incluya jornadas de esterilización, atención veterinaria, alimentación y hogares de paso para evitar que la población siga aumentando y que los animales continúen expuestos a enfermedades y otros riesgos.

La situación del Polideportivo de Santa Marta no es nueva. Desde hace varios años, rescatistas y organizaciones animalistas han denunciado que este sector se ha convertido en un punto frecuente de abandono de gatos, lo que ha generado una creciente población felina en condición de calle. En 2023, además, el lugar fue escenario de un incendio que dejó la muerte de más de 20 gatos.

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Una emergencia que se suma a otros rescates

La labor de la rescatista no se limita a esta nueva emergencia. Mientras coordina el rescate de los gatos encontrados en Santa Marta, también acompaña el proceso de recuperación de los 18 perros en Barranquilla que permanecen hospitalizados tras haber sido víctimas de presuntos casos de maltrato severo.

Además, en Bogotá mantiene bajo su cuidado cerca de 150 perros rescatados, los cuales dependen diariamente de alimento, atención veterinaria y otros cuidados para continuar su proceso de recuperación.

Ante este panorama, Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que los gatos del Polideportivo queden en el olvido y poder continuar atendiendo las demás emergencias que enfrenta.

“Mi mayor preocupación es que los gatos del Polideportivo no queden en el olvido. Son más de 100 vidas que necesitan ayuda urgente y, al mismo tiempo, sigo luchando por salvar a los perros hospitalizados en Barranquilla y sostener el cuidado de los cerca de 150 perros rescatados que tengo en Bogotá”, manifestó.

La rescatista explicó que actualmente requiere apoyo para cubrir los costos de rescates, esterilizaciones, consultas veterinarias y tratamientos médicos. También necesita donaciones de alimento para perros y gatos, arena para felinos, hogares de paso, familias interesadas en adoptar de manera responsable y recursos para trasladar algunos animales a Bogotá, donde podrían recibir atención especializada y aumentar sus posibilidades de encontrar un hogar definitivo.

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Rodríguez señaló que cualquier aporte puede marcar la diferencia para continuar con esta labor y salvar la vida de los animales que permanecen en situación de abandono.

Las personas interesadas en conocer las diferentes formas de apoyar esta emergencia o realizar donaciones pueden consultar los canales habilitados por la rescatista a través de su cuenta de Instagram @melirh31, donde publica información sobre los rescates, las necesidades más urgentes y el estado de los animales bajo su cuidado.

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