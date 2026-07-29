Guairo perdió a su pequeño tutor en el terremoto, pero su historia tuvo un final feliz

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Después de sobrevivir al doble terremoto del 24 de junio en Venezuela y pasar varios días solo en un apartamento destruido, Guairo finalmente encontró un nuevo hogar. La historia del perro, rescatado por la fundación colombiana PetFriends durante una misión humanitaria en el país vecino, ha conmovido a cientos de personas en redes sociales.
Permaneció solo en un noveno piso tras el terremoto
Según relató la Fundación PetFriends en sus redes sociales (@fundacionpetfriends), el perro fue encontrado en un apartamento ubicado en un noveno piso de un edificio en la región de La Guaira, la zona más afectada. Su cuidador era un niño que, de acuerdo con la organización, falleció durante la emergencia.
“Él no entendía qué pasó, solo sabía que su humano no volvió. Varios días solo en el noveno piso, rodeado de destrucción, pero para él ese era su hogar”, escribió la fundación al compartir el video de su rescate el pasado 6 de julio.
Los rescatistas explicaron que el animal permanecía aterrado y reaccionaba de manera agresiva por el miedo. Durante más de una hora intentaron acercarse con calma, hablándole suavemente para que comprendiera que estaban allí para ayudarlo.
“Gruñía, templaba y tiraba a morder por el miedo. Nos tomó más de una hora sentarnos a hablarle bajito para que entendiera que no queríamos hacerle daño. Poco a poco nos fuimos acercando y así logramos ganar su confianza”, contó la organización.
Tras lograr ponerlo a salvo, la fundación aseguró que el rescate era apenas el comienzo de una nueva etapa para el perro. “Debemos llevarlo a Colombia, a una nueva familia, a una nueva historia. Él ya lo perdió todo. Ayúdanos a darle un final feliz”, publicaron.
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De Venezuela a Colombia para empezar de nuevo
Ese mismo día, la organización informó que el perro había sido recibido en sus instalaciones y que comenzaba un proceso de recuperación física y emocional.
“Ojalá que tu dueño pueda ver desde el cielo cuánto te amamos y lo bien que estarás. Bienvenido a PetFriends. Te prometemos que tu vida cambió para siempre”, escribieron.
En las jornadas siguientes compartieron varias actualizaciones sobre su evolución. El 7 de julio informaron que el perro ya había comido, tomado agua y comenzaba a confiar nuevamente en las personas. Un día después terminaron los trámites sanitarios y migratorios necesarios para trasladarlo a Colombia.
El 9 de julio la fundación publicó imágenes desde el aeropuerto mientras esperaba abordar el vuelo hacia Barranquilla junto al animal. Horas más tarde confirmaron que el perrito había llegado al país sin inconvenientes y que había superado todos los controles migratorios. Fue entonces cuando decidieron bautizarlo como Guairo, en homenaje al lugar donde fue rescatado.
Una vez instalado en Colombia, el perro fue sometido a exámenes veterinarios para continuar con su proceso de recuperación antes de buscar una familia definitiva. Durante esos días, la fundación explicó que, debido al enorme impacto que había generado su historia, muchas personas preguntaban por su adopción. Sin embargo, aclaró que primero debía garantizarse su bienestar físico y emocional.
Al mismo tiempo, recordó que, aunque Guairo se había vuelto viral, muchos otros perros rescatados también seguían esperando una oportunidad para encontrar un hogar.
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Una familia venezolana le dio el final que esperaba
El 12 de julio, tras confirmar que su estado era favorable, la Fundación PetFriends anunció oficialmente que Guairo estaba listo para ser adoptado y abrió la convocatoria para encontrarle una familia responsable.
La organización recibió numerosas solicitudes de adopción y, después de revisar los formularios enviados, seleccionó el hogar que consideró más adecuado para el perro.
El proceso incluyó un periodo de adaptación en Medellín, ciudad hasta donde la directora de la fundación viajó para acompañar personalmente la entrega y verificar que el encuentro con su nueva familia y con su futuro hermano perruno se desarrollara de forma gradual.
Finalmente, el 28 de julio, PetFriends confirmó que Guairo había sido adoptado. “Hoy entregamos a Guairo a su nuevo hogar. Estuvimos un rato en el parque conociéndonos y conociendo a su nuevo hermanito. Cuando nos despedimos, se fue contento con sus nuevos dueños”, publicó la organización, que además destacó que los adoptantes son una familia venezolana.
Un día después, la fundación compartió nuevas imágenes del perro completamente adaptado a su nueva vida. “Guairo amó su casa y su hogar desde el primer momento. Está tranquilo, comiendo, pasó la noche durmiendo en su camita, paseando, conociendo nuevos amigos en el parque y poco a poco haciéndose amigo de su nuevo hermano perruno”, señalaron.
La organización aseguró que continuará compartiendo actualizaciones sobre la vida de Guairo, cuya historia, que comenzó entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto, hoy tiene un desenlace feliz.
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