Abren convocatoria para vivir gratis en una isla de Grecia y cuidar gatos: requisitos

El trabajo de los voluntarios está relacionado con el cuidado diario de los gatos y el mantenimiento de los espacios donde permanecen. Foto: June Woodward

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Una convocatoria de voluntariado busca personas interesadas en apoyar el cuidado de gatos abandonados en un refugio de Grecia. La iniciativa es gestionada por Syros Cats, una organización dedicada a la protección de felinos en la isla de Siros.

El programa recibe a personas de diferentes países que quieran colaborar con el cuidado de los animales. A cambio de unas seis horas de trabajo al día, cinco días a la semana, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y servicios básicos. Además, cuentan con un día libre a la semana para recorrer la isla.

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¿Qué tareas realizan los voluntarios?

El trabajo de los voluntarios está relacionado con el cuidado diario de los gatos y el mantenimiento de los espacios donde permanecen. Parte de la jornada está destinada a garantizar que los animales tengan comida y agua, además de mantener limpios sus areneros, jaulas y zonas comunes.

El voluntariado también contempla dedicar tiempo a jugar con los gatos y acompañarlos, así como colaborar en otras labores que sean necesarias para el funcionamiento del refugio.

La organización señala que las personas con formación o experiencia como auxiliares veterinarios o con gatos callejeros serán especialmente bienvenidas. Sin embargo, también busca amantes de los gatos que estén dispuestos a ensuciarse las manos, sean responsables, autosuficientes y puntuales.

Uno de los requisitos para hacer el voluntariado es tener al menos 18 años, contar con un nivel fluido de inglés y tener disponibilidad durante un mínimo de un mes.

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¿Cuándo abren las convocatorias?

Las solicitudes para el periodo de enero a junio de 2027 se abrirán el 1 de septiembre de 2026. Para quienes quieran participar entre julio y diciembre de 2027, la convocatoria estará disponible desde el 1 de noviembre de 2026.

Los interesados pueden consultar la información del programa y los mecanismos de contacto en la página oficial de Syros Cats.

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