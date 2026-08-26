Hashi, el primer perro en subirse al Metro de Bogotá: el sistema será pet friendly

Durante una de las pruebas de la Línea 1, Hashi recorrió el Metro de Bogotá acompañado por el alcalde. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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Hashi es un perro de raza pastor alemán perteneciente a la Policía de Bogotá que se convirtió en el primer canino en subirse a uno de los trenes del Metro de la ciudad, durante una prueba técnica de la Línea 1.

En un video publicado en sus redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó a Hashi y destacó que el perro tuvo el privilegio de ser el primero en abordar uno de los trenes durante las pruebas.

“Miren, les presento a Hachi. Él es el primer perro que se monta en el Metro de Bogotá”, dijo el mandatario. También agregó que serán muchos más los animales que podrán utilizar el sistema.

Galán aclaró que el ingreso de mascotas estará sujeto a ciertas condiciones, aunque no detalló en esta publicación cuáles serán las reglas específicas que deberán cumplir los pasajeros que viajen con animales.

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El Metro de Bogotá permitirá viajar con mascotas

La confirmación de que el sistema será pet friendly abre la posibilidad de que los usuarios puedan desplazarse con sus perros y otras mascotas cuando la Línea 1 entre en operación, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

“Serán muchos perros los que abordarán el Metro, ya que será Pet friendly. ¡Bienvenido Hashi y todas las mascotas que se suban con sus acompañantes una vez nuestro Metro comience a operar!”, publicó la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Por ahora, Hashi ya tiene un lugar en la historia del nuevo sistema de transporte de la capital: fue el primer perro en recorrer el Metro de Bogotá, incluso antes de que este comience oficialmente a prestar servicio a los ciudadanos.

La Alcaldía destacó además el papel del canino como integrante de la Policía de Bogotá y cerró el mensaje con un reconocimiento a su labor: “¡Gracias Hashi por cuidarnos!”.

¿Qué condiciones deben cumplir las mascotas para viajar en el transporte público de Bogotá?

Los animales de compañía son bienvenidos en TransMilenio, los buses zonales, troncales y TransMiCable, siempre que sus responsables cumplan las condiciones establecidas en el Manual de la Comunidad Usuaria. Los perros de razas medianas y grandes deben viajar con collar, sujetos por sus responsables y permanecer en el piso, sin ocupar las sillas. Los animales lazarillos pueden ingresar sin bozal, mientras que los perros de manejo especial deben llevar collar y bozal durante todo el recorrido.

Además, cada usuario puede transportar un solo animal de compañía y debe portar su carné de vacunación vigente para presentarlo ante la autoridad cuando sea requerido. Los animales tampoco pueden ser alimentados dentro del sistema ni se permite llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del guacal.

Estas recomendaciones hacen parte de las medidas que, con apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), buscan promover una tenencia responsable y garantizar viajes seguros y cómodos tanto para las mascotas como para los demás usuarios del sistema.

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