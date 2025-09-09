Accidente en Tuluá: camión con caballos de Faustino Asprilla se volcó en la vía

Imagen de referencia. El hecho reavivó el debate sobre las condiciones en las que son trasladados los caballos para participar en cabalgatas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un grave accidente con animales se presentó este fin de semana en Tuluá, Valle del Cauca, cuando un camión que transportaba caballos propiedad del exfutbolista Faustino “El Tino” Asprilla se volcó en la vía hacia Andalucía.

De acuerdo con las autoridades locales, tres equinos quedaron sueltos en la carretera luego del accidente. Uno de ellos fue impactado por un vehículo y resultó con lesiones de consideración. José Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá, confirmó que el caso fue atendido por funcionarios de bienestar animal y advirtió que los responsables deberán enfrentar comparendos y posibles sanciones penales por maltrato.

El conductor del camión abandonó el lugar poco después del siniestro, marchándose en una motocicleta y dejando a los animales sin supervisión, lo que incrementó el riesgo de una tragedia mayor en un corredor vial transitado.

El hecho reavivó el debate sobre las condiciones en las que son trasladados los caballos para participar en cabalgatas, una práctica cuestionada por los defensores de los animales. El propio Asprilla explicó que los ejemplares se dirigían a una cabalgata en Andalucía cuando ocurrió el volcamiento, y responsabilizó al chofer por manejar a exceso de velocidad y huir tras el accidente.

“Gracias a Dios no hubo pérdidas de vida entre los caballos, pero esto fue un acto de irresponsabilidad total”, señaló el exjugador en un video publicado en sus redes sociales.

La Policía de Tránsito inició una investigación para establecer las causas del siniestro y definir la responsabilidad del conductor.

