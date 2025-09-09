No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Adoptaron a Cintia, gatica a la que le arrebataron la capacidad de caminar

La gata quedó sin movilidad en sus patas traseras tras un ataque en Barranquilla, mientras buscaba alimento para sus crías.

09 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
Cintia solo tenía seis meses cuando, en su intento por alimentar a sus hijos, un humano la golpeó.
Foto: Por amor a Rocky
Foto: Por amor a Rocky
Cintia pasó de ser símbolo de resiliencia a protagonista de una nueva vida. La gata, que perdió la movilidad de sus patas traseras cuando apenas tenía seis meses tras ser golpeada mientras buscaba alimento para sus crías en Barranquilla, finalmente fue adoptada.

La fundación Por Amor a Rocky la rescató y la trasladó a Bogotá, donde recibió cirugías y terapias que, aunque no lograron devolverle la movilidad, le permitieron vivir con estabilidad y tranquilidad. Durante casi dos años, la felina esperó en el refugio mientras veía a otros animales partir a hogares definitivos. Hoy, su historia cambió gracias a una familia que decidió brindarle la oportunidad que tanto necesitaba.

Desde la fundación recordaron que casos como el de Cintia evidencian la importancia de la adopción responsable, especialmente de perros y gatos que tienen condiciones especiales. “Ellos no son menos por tener cicatrices o discapacidades; tienen la misma capacidad de amar y acompañar que cualquier otro animal”, señalaron.

La historia de Cintia es un recordatorio de que cada adopción transforma dos vidas: la del animal que encuentra un hogar y la de la persona que decide abrirle espacio en su corazón.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

