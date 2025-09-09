No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial

Cabify lanza en Bogotá su nueva categoría de viajes para mascotas: así funciona

Como parte de su estreno, la empresa destinará durante septiembre el 10% de los ingresos de esta categoría a la fundación Doggy In Home, entidad dedicada a promover la adopción responsable de perros y gatos en Colombia.

09 de septiembre de 2025 - 02:30 p. m.
Imagen de referencia. La compañía recomienda que los animales viajen con transportín, correa o arnés, y que sus dueños lleven una manta para cubrir el asiento.
Foto: Freepik
En Bogotá ya está disponible Cabify Mascotas, una nueva categoría de la aplicación de movilidad que permite a los usuarios trasladarse junto a sus perros o gatos en taxi o vehículo privado. Con esta iniciativa, la compañía busca responder a la creciente tendencia pet-friendly y a la transformación de las dinámicas urbanas, en las que los animales de compañía acompañan a sus dueños en actividades cotidianas.

Según el DANE, en Colombia el 67% de los hogares convive con al menos una mascota, lo que equivale a más de 4,4 millones de familias. Este panorama motivó a Cabify a diseñar un servicio que garantice comodidad y seguridad tanto para pasajeros como para animales.

“Con el lanzamiento de Cabify Mascotas reafirmamos nuestro compromiso con una movilidad urbana más inclusiva y cercana a las necesidades reales de las personas. Esta nueva categoría reconoce a las mascotas como parte fundamental de nuestras familias y de la dinámica urbana actual”, afirmó Daniel Schelesinger, country manager de Cabify Colombia.

Los usuarios podrán seleccionar la opción Cabify Mascotas al momento de pedir un viaje. La compañía recomienda que los animales viajen con transportín, correa o arnés, y que sus dueños lleven una manta para cubrir el asiento. Además, se permite únicamente un perro o gato por trayecto, siempre bajo supervisión de su responsable.

El lanzamiento incluye un componente social: durante septiembre, el 10% de las ventas generadas en esta categoría será destinado a la fundación Doggy In Home, organización que trabaja por la adopción responsable de perros y gatos en el país.

Cabify también anunció una alianza con Laika, plataforma especializada en productos y servicios para mascotas en América Latina. La colaboración contempla campañas educativas en redes sociales, beneficios cruzados para los usuarios y contenido orientado a promover la movilidad amigable con los animales.

La nueva categoría refuerza la visión de la compañía de ofrecer soluciones de transporte que se adapten a las tendencias actuales de convivencia urbana. Al sumar este servicio, Cabify no solo facilita los desplazamientos de quienes viven con mascotas, sino que contribuye a consolidar ciudades más inclusivas y responsables.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

