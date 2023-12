Addie, el caballo bebé que fue rechazado por su madre al nacer

El pequeño animal fue encontrado en el campo por una pareja, quien notó que el equino estaba triste y casi no se movía. Foto: @wesayneigh

Addie es un caballo de pelaje blanco y ojos azules que fue rescatado en Carolina del Sur, Estados Unidos, luego que su madre lo rechazara al nacer. El pequeño animal fue encontrado en el campo por una pareja, quien notó que el equino estaba triste y casi no se movía, por lo que sus rescatistas decidieron llevarlo a casa para cuidar de él. La historia de Addie fue contada en redes sociales y conmocionó a cientos de usuarios.

“Vi que había un bebé en el campo y después me di cuenta de que la mamá lo había tenido. Se supone que daría a luz dentro de un mes, así que no esperaba ver al bebé. Era evidente que aún no había comido. Mi hijo y su novia intentaron alimentarla y cada vez que traíamos a la mamá, ella lo pateaba. Ahí nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Algunas veces, las mamás primerizas no lo entienden”, contó la rescatista a The Dodo, una editorial digital estadounidense enfocada en contar historias de animales.

Lo más preocupante es que el animal no quería comer y así no podía aguantar muchas horas. Sus rescatistas decidieron tener paciencia y cada media hora le daban un biberón con comida. Cada vez, el animal respondía mejor a las llamadas y caricias. Al cuarto día, el caballo parecía otro. Addie no paraba de correr por toda la casa y de ponerla patas arriba. “Nuestra casa no está hecha para un caballo”, reconoce la dueña en el vídeo. Según explica, el animal movió la isla de la cocina, inspeccionaba y destrozaba todo lo que le llamaba la atención.

Según relato The Dodo, el caballo tampoco tenía problemas de socialización. Jugaba con el resto de los animales y se hizo inseparable del perro de la casa, con el que corría por toda la casa. También se llevaba bien con cualquier persona que se le acercase. Hasta los dueños dudaban: “No sé si es un caballo o un perro”.

Después de un tiempo, la casa se quedó pequeña para Addie, así que sus rescatistas decidieron llevarlo a una granja cercana, donde pudiera correr y jugar libremente, Ahora, es un caballo majestuoso, que conserva su pelaje blanco y sus ojos azules y saltones.

Nota del editor: Al título de esta nota se le quitó la palabra “albino”.

