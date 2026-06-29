Adoptan a Zeus y Princesa, una llama y una alpaca que eran explotadas en Bogotá

La adopción de Zeus y Princesa hace parte de las acciones para avanzar hacia una Bogotá libre de maltrato animal. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

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Zeus y Princesa, una llama y una alpaca que fueron rescatadas de situaciones de explotación en plazas y espacios turísticos de Bogotá, emprendieron el viaje hacia el que será su nuevo hogar definitivo.

Tras completar su proceso de recuperación, ambos animales fueron adoptados y ahora vivirán en una finca ubicada en una vereda cercana a Medellín, donde contarán con amplios espacios, alimentación adecuada y los cuidados necesarios para su bienestar.

Según informó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los dos animales permanecieron bajo atención en la clínica de animales de granja de la entidad, donde recibieron tratamiento y seguimiento veterinario antes de ser autorizados para su traslado.

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La adopción de Zeus y Princesa se da luego de la entrada en vigor del Decreto 069 de 2026, expedido por la Alcaldía de Bogotá, que fortalece las medidas para erradicar el maltrato animal y establece el camino para eliminar el uso de animales en actividades turísticas dentro de la ciudad.

El recorrido hacia su nuevo hogar se realiza bajo supervisión permanente de un equipo médico veterinario del IDPYBA, encargado de garantizar que ambos animales viajen en condiciones adecuadas y sin afectaciones para su salud durante el trayecto entre Bogotá y Antioquia.

Su destino será una finca ubicada en una zona rural cercana al municipio de Medellín, donde podrán desarrollar sus comportamientos naturales en espacios abiertos y vivir alejados de las condiciones de explotación a las que estuvieron expuestos anteriormente.

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El Instituto recordó que Bogotá avanza en la implementación de las medidas contempladas en el Decreto 069 de 2026, que establece un periodo de transición de hasta 12 meses para prohibir el uso de animales en actividades turísticas en las que puedan verse sometidos a condiciones de maltrato o afectaciones a su bienestar.

Con el traslado de Zeus y Princesa, la entidad busca brindarles una nueva oportunidad de vida y reforzar el compromiso del Distrito con la protección y el bienestar de los animales que han sido víctimas de explotación.

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