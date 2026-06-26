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Maratonista se detiene en plena carrera para rescatar a un gato bebé que estaba abandonado

Un grupo de asistentes se ofreció a hacerse cargo del felino, permitiendo que la corredora cruzara la línea de meta.

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26 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
La atleta participaba en el Maratón de Chicago para recaudar fondos para PAWS Chicago.
La atleta participaba en el Maratón de Chicago para recaudar fondos para PAWS Chicago.
Foto: PAWS Chicago.
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El Maratón de Chicago es conocido globalmente por ser el escenario donde miles de atletas buscan superar sus propios límites. Sin embargo, en la más reciente edición, una de sus participantes demostró que la máxima victoria no siempre se encuentra al cruzar la meta, sino en los actos de humanidad que se presentan en el trayecto.

La protagonista de esta historia es la corredora Sarah Bohan, quien asistió al evento deportivo con el propósito de competir en representación de PAWS Chicago, una reconocida fundación dedicada al rescate y bienestar animal. Lo que no se imaginaría es que su compromiso con la causa pasaría de los fondos recaudados a una acción directa en plena carrera.

Mientras la atleta avanzaba a paso firme, en la acera del último tramo del circuito, un pequeño gato se encontraba visiblemente asustado entre el tumulto de los espectadores.

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Ante la situación, la deportista optó por priorizar el bienestar del animal sobre su rendimiento deportivo, cobijar al felino entre sus brazos y caminar con él a lo largo de un kilómetro para mantenerlo a salvo del ruido y del flujo constante de corredores.

Durante esta caminata, un grupo de asistentes se ofreció a hacerse cargo del felino, permitiendo que Bohan retomara la marcha y cruzara la línea de meta con la satisfacción del deber cumplido.

Días después, la organización PAWS Chicago confirmó que el animal no solo fue puesto a salvo, sino que ya fue formalmente adoptado y se encuentra en un nuevo hogar.

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