Alejandro Riaño adoptó a Diomedes, perrito que fue tirado a un basurero en Riohacha

La noticia fue compartida por la Fundación Alma Perruna, organización que acompañó el rescate y la rehabilitación del canino. Foto: Fundación Alma Perruna

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Hace un tiempo, Diomedes sobrevivía entre los desechos de un basurero en Riohacha, La Guajira. No podía ver y su futuro era incierto. Sin embargo, gracias al trabajo de personas que decidieron cambiar su destino, el perro inició un proceso de recuperación que hoy tiene un final feliz, fue adoptado por el actor y comediante Alejandro Riaño.

La noticia fue compartida por la Fundación Alma Perruna, organización que acompañó el rescate y la rehabilitación del canino. A través de una publicación en sus redes sociales, celebró que Diomedes finalmente encontró una familia que lo ama, lo protege y le brindará el hogar que siempre mereció.

Como parte de este nuevo comienzo, Alejandro Riaño decidió cambiarle el nombre. Desde ahora, el perro será conocido como Stevie Wonder, un nombre que hace referencia al reconocido cantante estadounidense, quien también perdió la visión desde muy temprana edad.

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Las imágenes compartidas muestran la conexión que ambos construyeron desde el primer encuentro. En una de ellas, Riaño abraza al perro mientras sostiene su cabeza entre sus brazos, en otra, Stevie Wonder descansa tranquilamente sobre el sofá de su nuevo hogar.

La publicación también recuerda el difícil pasado del canino. Según la Fundación Alma Perruna, Diomedes fue encontrado completamente solo en un basurero, donde sobrevivía sin poder ver y en condiciones que ponían en riesgo su vida. A pesar de esto, un grupo de personas decidió intervenir para ofrecerle atención veterinaria, cuidados y la oportunidad de recuperarse.

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“Esta historia se escribió en equipo. Gracias por acompañarlo en cada paso de su camino. Porque cuando muchas personas creen en una sola vida, los milagros sí suceden”, expresó la organización, resaltando que su transformación fue posible gracias al trabajo conjunto de rescatistas, voluntarios, donantes y personas que apoyaron su proceso.

La historia de Stevie Wonder se suma a otros casos en los que Alejandro Riaño ha abierto las puertas de su hogar a animales rescatados, utilizando su alcance en redes sociales para promover la adopción responsable y recordar que miles de perros siguen esperando una segunda oportunidad.

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