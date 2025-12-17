Cada fin de año, la adopción impulsiva de perros y gatos vuelve a encender las alarmas de organizaciones y autoridades. Foto: Pixabay

Durante la temporada navideña, miles de perros y gatos son entregados como regalos, presentados como una sorpresa o un gesto de afecto. Sin embargo, cuando terminan las celebraciones, muchos de esos animales enfrentan el abandono. En Colombia, organizaciones de protección animal advierten que cerca del 40 % de los perros y gatos regalados en Navidad son abandonados entre enero y febrero, una realidad que se repite año tras año.

Las cifras reflejan una problemática estructural. De acuerdo con datos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), solo en Bogotá se registraron cerca de 11.860 casos de abandono durante 2023, lo que equivale a un promedio de 32 animales desamparados cada día. A esto se suma la presencia de más de 66.000 perros deambulantes en la capital y una estimación nacional de entre dos y tres millones de animales viviendo en condición de calle.

Detrás de estos números hay decisiones tomadas sin una evaluación real del compromiso que implica tener una mascota. Veterinarios y rescatistas coinciden en que muchos abandonos están relacionados con adopciones impulsivas. Es decir, familias que no cuentan con tiempo, recursos económicos o estabilidad para asumir una responsabilidad que puede extenderse por más de una década.

En respuesta a este escenario, se lanzó la campaña “No adoptes sin conciencia”, respaldada por la Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA, con el objetivo de generar reflexión durante la temporada navideña. La iniciativa, impulsada por la empresa Gabrica, busca cambiar el enfoque tradicional de estas fechas: propone reducir las decisiones apresuradas que luego derivan en abandono.

“El mensaje es sencillo: amar a los animales también implica reconocer cuándo no se está preparado para recibir uno”, señaló Carlos Palacio, gerente digital y de publicidad de Gabrica, al explicar el espíritu de la campaña.

Como parte de la estrategia, se invita a las personas a cuestionarse antes de adoptar aspectos clave como el tiempo disponible, la estabilidad económica, el espacio en el hogar y la disposición emocional para enfrentar dificultades como enfermedades, daños materiales o procesos de entrenamiento prolongados. La campaña plantea que decir “no” a una adopción cuando no se cumplen estas condiciones también es un acto de responsabilidad.

Especialistas advierten que los animales no son regalos ni soluciones momentáneas, sino seres vivos que dependen completamente de quienes los acogen. Reconocerlo, coinciden, es un paso fundamental para reducir el abandono y aliviar la presión que hoy enfrentan refugios y organizaciones de protección animal.

En un país donde el abandono sigue siendo una de las principales problemáticas de bienestar animal, el llamado es claro: menos impulsos en diciembre pueden significar menos animales abandonados en los primeros meses del año.

