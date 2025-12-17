Lennon está otra vez en adopción, esperando que pronto aparezca su familia definitiva. Foto: @patitasglew

La Fundación Patitas Glew, dedicada al rescate, recuperación y adopción responsable de animales en Buenos Aires, Argentina, compartió a través de sus redes sociales una historia dolorosa con uno de sus perritos. Se trata de Lennon, un peludo que había sido adoptado cuando apenas tenía cinco meses de vida y que, casi un año después, fue devuelto al refugio bajo argumentos que hoy generan reflexión y debate sobre la responsabilidad que implica adoptar.

Según relató la organización, el mensaje recibido por parte de la adoptante fue directo y contundente: “Decepcionada, es muy travieso, y quiero devolverlo, es muy dañino, rompe todo, no lo quiero más, lo pueden venir a buscar”. Palabras que, para el equipo de Patitas Glew, reflejan una realidad frecuente: perros que son regresados “como si fueran cosas”.

“Este mensaje que están viendo es 100% real”, señaló la ONG al compartir el caso públicamente. En el texto, destacan expresiones como “decepcionada”, “dañino” y “no lo quiero más”, y se preguntan cómo alguien puede referirse así de animal de compañía “que lo único que buscaba era un poco de amor”.

Ante la situación, la respuesta fue inmediata. “No lo pensamos ni un minuto y obviamente lo fuimos a buscar”, explicó la fundación en su cuenta de Instagram. Desde hace varias semanas, Lennon se encuentra nuevamente bajo el cuidado de la organización, transitando un nuevo abandono sin comprender por qué su familia decidió devolverlo. “Está nuevamente con nosotras, sin entender cómo su ‘familia’ lo volvió a abandonar”, dijeron.

La historia de Lennon ya había sido compartida en otras ocasiones, pero hasta ahora nadie lo ha elegido. Por eso, Patitas Glew decidió contar su historia completa y anunciar que el perro vuelve a estar en adopción. “Esperamos de corazón que pronto aparezca esa familia definitiva que él tanto se merece”, señalaron.

La ONG también aclaró que la publicación de la verdadera historia de Lennon no busca fomentar el odio hacia la familia que lo devolvió. “De ese tema ya se está encargando nuestro abogado”, aclararon. El objetivo, dicen, es visibilizar los mensajes que reciben cuando algunas personas deciden devolver a los animales y generar conciencia sobre lo que implica adoptar.

Hoy, Lennon espera una nueva oportunidad. Una adopción consciente, informada y, sobre todo, definitiva. “Necesitamos la ayuda y difusión de todos ustedes”, concluye la organización, con la esperanza de que esta vez consiga una familia de verdad.

