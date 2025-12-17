Incendio destruyó su hogar y dejó a sus mascotas hospitalizadas: familia pide apoyo

Una de ellas presenta un estado de salud delicado y continúa en observación médica especializada. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio estructural registrado en el barrio Casas del Mar, en el municipio de Rionegro, dejó a una familia con pérdidas totales en su vivienda y a sus mascotas en estado delicado de salud, situación que los llevó a solicitar apoyo solidario de la comunidad.

De acuerdo con la información entregada por uno de los damnificados a MiOriente, la emergencia causó graves afectaciones en la estructura del inmueble, especialmente en el techo, el cual deberá ser reconstruido. Además, el fuego consumió por completo los bienes materiales del hogar, dejando a la familia sin sus pertenencias básicas.

Entre los elementos destruidos se encuentran los muebles de la sala, puertas, ventanas, televisores y un computador, así como los enseres de la cocina, incluidos la nevera, la estufa, la alacena y los alimentos almacenados. Las pérdidas, según indicaron, son de gran magnitud y dificultan el proceso de recuperación inmediata.

En medio de la emergencia, los organismos de socorro lograron rescatar a las mascotas de la familia. Sin embargo, se confirmó que las tres perritas permanecen hospitalizadas bajo atención veterinaria. Una de ellas presenta un estado de salud delicado y continúa en observación médica especializada.

Ante este panorama, la familia hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para poder asumir los costos derivados de la atención veterinaria y de las reparaciones necesarias en la vivienda. Para quienes deseen brindar apoyo económico, los afectados habilitaron la cuenta de ahorros Bancolombia número 24003207681.

Las autoridades informaron que las causas del incendio aún se encuentran en proceso de verificación, mientras avanzan las evaluaciones técnicas correspondientes. La información sobre las afectaciones fue suministrada directamente por uno de los integrantes de la familia afectada.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱