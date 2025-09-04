Amigo secreto con animales rescatados: la iniciativa de una fundación en Bogotá

La campaña titulada “Amigo Secreto con Patas invita a los participantes a sumarse de dos maneras distintas. Foto: Instagram: @poramorarocky1

Septiembre en Colombia es sinónimo de amor y amistad, un mes en el que los detalles y regalos abundan. Pero este año, una fundación propone una forma distinta y profundamente significativa de celebrar: jugar “Amigo Secreto” con animales rescatados que aún buscan un hogar. La actividad, impulsada por la Fundación Por Amor a Rocky, ubicada en Bogotá, combina ternura, solidaridad y acción directa en favor del bienestar animal.

Sheryl Saiz, fundadora de la organización, habla con entusiasmo sobre esta iniciativa que se ha convertido en una tradición esperada por muchos. “Es una actividad muy linda, algo que hacemos todos los años, y la gente realmente la disfruta muchísimo”, afirma. Sin embargo, este 2025 la campaña viene acompañada de otra meta: lograr 500 esterilizaciones en Santa Marta.

Dos formas de ayudar

La campaña, titulada “Amigo Secreto con Patas”, invita a los participantes a sumarse de dos maneras:

Apadrinar con un regalo a un animalito rescatado: Quienes optan por esta modalidad reciben por correo electrónico la historia del animal asignado, una fotografía y una lista de sugerencias para su obsequio. “No se impone nada”, aclara Sheryl. “Solo se dan ideas útiles: alimento, medicamentos, una cama, juguetes, lo que el animalito pueda necesitar”. La entrega de los regalos será el 5 de octubre, con la posibilidad de conocer en persona al amigo secreto de cuatro patas. Regalar una esterilización a un animal en condición de calle: Por tan solo 75.000 pesos, los participantes pueden financiar la esterilización de un perro o gato sin hogar. “Cada esterilización evita que miles de crías nazcan para enfrentarse al abandono, al hambre y al maltrato”, subraya la fundadora. Además, para garantizar total transparencia, cada persona que apadrine una esterilización tendrá acceso a una carpeta digital con fotos de los animales beneficiados, como evidencia tangible de que su aporte se convirtió en acción.

Cada animal de la Fundación Por Amor a Rocky tiene una historia de lucha y resiliencia: algunos fueron rescatados de situaciones de maltrato, otros simplemente ignorados en las calles. Al participar, las personas no solo donan, sino que se conectan con una vida que está siendo reconstruida.

“Nosotros nos encargamos de contarles quién es su amigo secreto, cuál ha sido su historia y cómo pueden ayudarlo”, explica Sheryl.

Para quienes deseen participar en esta campaña de amor y solidaridad animal pueden escribir a la Fundación Por Amor a Rocky a través de sus redes sociales @poramorarocky1.

