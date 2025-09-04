Gato fue atropellado y abandonado en una caja en Santa Marta: así lo puede ayudar Foto: @fundaciongaba

Un gato fue hallado en condiciones críticas tras ser atropellado y abandonado dentro de una caja de cartón, bajo el fuerte sol del mediodía en Santa Marta, Magdalena. La escena ocurrió en las inmediaciones del estadio Eduardo Santos, un lugar conocido como uno de los puntos donde con frecuencia se abandonan gatos recién nacidos o heridos de la ciudad.

Según denunció la Fundación Gaba Colombia, el felino fue dejado al lado de un botadero de basura, sin agua, sin comida y sin la más mínima posibilidad de pedir auxilio. Quienes lo encontraron intentaron comunicarse con el Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía, la entidad encargada de atender este tipo de casos, pero, según expresaron, no recibieron respuesta.

El caso ha causado indignación por la crueldad del abandono. “Este es el día a día de los gatos callejeros en la ciudad. No les bastó con atropellarlo y dejarlo en una caja en pleno rayo de sol, al lado de un botadero de basura”, denunciaron en sus redes.

El felino presenta una lesión delicada en sus patas traseras, específicamente en el talón, donde el hueso quedó expuesto. Por eso, necesita radiografías urgentes, que tienen un costo de 166.000 pesos colombianos, para determinar si hay fracturas internas y evaluar su tratamiento.

La Fundación Gaba Colombia, que desde hace años trabaja de forma independiente rescatando gatos no solo en Santa Marta, sino también en zonas como La Guajira y Barranquilla, asegura que su capacidad está al límite.

Mientras el gato permanece bajo cuidados temporales, la fundación ha habilitado sus canales de donación para quienes deseen aportar al pago de las placas u otros gastos veterinarios. “Cualquier aporte desde 500 pesos puede hacer la diferencia”, recordaron.

Para ayudar o conocer más sobre este caso, se puede contactar directamente a través de las redes sociales de @fundaciongabacolombia.

