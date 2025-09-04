Pandora lleva cinco años en una fundación y nadie se ha interesado en adoptarla

Pandora es de tamaño mediano y está completamente lista para encontrar una familia. Foto: Fundación Por Amor a Rocky

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pandora es una perrita de siete años que lleva casi cinco en la fundación Por Amor a Rocky, en Bogotá, y aunque su historia se ha compartido en múltiples ocasiones, aún no ha recibido una sola solicitud de adopción. Su vida está marcada por el abandono, pero también por una resiliencia silenciosa que aún espera ser recompensada con un hogar definitivo.

Esta mestiza de pitbull fue rescatada junto a su hija tras ser encontradas amarradas a un árbol en una finca, expuestas al sol, la lluvia y el abandono absoluto, sin comida, agua ni nadie que velara por su bienestar.

Desde ese momento, la vida les dio una nueva oportunidad de estar a salvo. Aunque la hija de Pandora ya fue adoptada y disfruta de una vida en familia, ella sigue esperando que alguien la vea con el corazón, como repiten desde la fundación.

“Es una gordita hermosa, llena de amor y con muchas ganas de vivir”, dice su descripción en redes, donde periódicamente se comparte su historia en busca de una familia que se anime a adoptarla.

Pandora es de tamaño mediano y está completamente lista para comenzar una nueva etapa: esterilizada, vacunada, con microchip y con un carácter noble y afectuoso. Desde la fundación aseguran que es tranquila, leal y que se lleva muy bien con otros perros. Aún no ha convivido con gatos, pero su comportamiento en el refugio demuestra que tiene todo para ser una gran compañera.

A pesar del cariño que recibe en la fundación, sus cuidadoras insisten en que no hay comparación con la calidez de un hogar. Y aunque ha pasado casi media vida esperando, no pierden la esperanza de que llegue la familia que por fin le cambie la suerte.

Quienes estén interesados en adoptarla pueden contactar a la fundación a través de su cuenta de Instagram: @rockyadopcion, donde también está disponible el formulario de adopción. Pandora está en Bogotá y su proceso de adopción se realiza con seguimiento responsable.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱