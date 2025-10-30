Aprueban ley para que colegios de Colombia enseñen sobre protección animal

La ley ofrece nuevas vías para el Servicio Social Obligatorio de los estudiantes de educación media, permitiendo que este se preste en establecimientos dedicados a la protección y bienestar animal. Foto: El Espectador - José Vargas

El pasado miércoles 29 de octubre, la Plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde en su cuarto y último debate al Proyecto de Ley 010 de 2024, bautizado como la “Ley Empatía”. Esta norma, de carácter ordinario, tiene como objetivo principal instaurar la protección y el bienestar animal como un eje central en todas las instituciones educativas del país.

La senadora animalista Andrea Padilla, principal impulsora de la iniciativa, destacó la trascendencia de este paso legislativo. “Educar salva vidas, educar cambia el mundo,” afirmó la congresista de Alianza Verde, recalcando que el propósito es que los niños, niñas y adolescentes se conviertan en “seres humanos empáticos, justos, compasivos con todas las formas de vida".

Esto implica incluir obligatoriamente la nueva perspectiva en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAS).

¿De qué se trata la “Ley Empatía”?

De acuerdo con la senadora Padilla, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dispone de seis meses para expedir los lineamientos curriculares que regirán esta nueva área de conocimiento en las instituciones educativas. Estos contenidos no serán optativos, sino que deberán ser transversales y obligatorios, abarcando temas esenciales como:

El trato ético a los animales.

Las obligaciones legales frente al maltrato animal .

La tenencia responsable de mascotas .

La conservación de la biodiversidad.

Además del cambio curricular, la ley ofrece nuevas vías para el Servicio Social Obligatorio de los estudiantes de educación media, permitiendo que este se preste en establecimientos dedicados a la protección y bienestar animal.

Asimismo, se creará una Red Nacional de Docentes para el Bienestar y Protección Animal. Esta plataforma servirá para el intercambio de estrategias pedagógicas y la actualización de los procesos educativos en este ámbito a nivel nacional.

Tras su aprobación en la Cámara, el Proyecto de Ley 010 de 2024 está a la espera de la conciliación final entre el Senado y la Cámara de Representantes. Si este paso se supera exitosamente, la “Ley Empatía” pasará a la sanción de la Presidencia de la República, oficializando su entrada en vigor.

