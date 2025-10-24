Así fue la jornada en la que rescataron a más de 40 animales en Cartagena

Durante el operativo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) brindó acompañamiento técnico y veterinario. Foto: Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza en la recuperación del predio invadido por comercios ilegales en el sector Papayal, zona de Chambacú, como parte de las acciones destinadas a restituir el espacio público en beneficio de la ciudad y sus habitantes.

Durante el operativo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) brindó acompañamiento técnico y veterinario, garantizando la atención y protección de 20 canes y 22 felinos identificados en el área. Los animales fueron rescatados, valorados clínicamente y recibieron los cuidados necesarios para asegurar su bienestar durante la diligencia.

Por instrucción directa del alcalde Dumek Turbay Paz, se desplegó un operativo especial de rescate animal liderado por el equipo veterinario de la Umata, con el objetivo de verificar el estado de salud de los ejemplares domésticos presentes en las viviendas intervenidas y, en caso de requerirse, proceder con su esterilización.

Además, la Alcaldía dispuso guacales y zonas de resguardo seguras, evitando situaciones de riesgo o vulnerabilidad para los animales durante el proceso de recuperación.

Estas acciones reflejan el compromiso de la administración distrital con la protección y el bienestar animal, así como con la gestión humanitaria en el marco de los operativos de recuperación de espacios públicos en Cartagena.

