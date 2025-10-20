Así puede acceder a la atención de urgencias para su mascota en Cali

Para garantizar una atención justa y eficiente, el centro aplica el protocolo de triage, método universal que clasifica los casos según su nivel de gravedad. Foto: Freepik

El compromiso con la protección y el bienestar de los animales de compañía en Cali se mantiene firme gracias a la atención continua que ofrece el Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía. Este espacio presta servicios veterinarios de urgencias y emergencias las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año, garantizando asistencia oportuna a perros y gatos que enfrentan situaciones críticas.

La atención está dirigida principalmente a los cuidadores que cuenten con Sisbén A o B. No obstante, el CBA no excluye a quienes no cumplen con este requisito. En esos casos, los animales reciben una evaluación inicial y estabilización, antes de ser remitidos a clínicas veterinarias privadas para continuar con el tratamiento.

“Brindamos una atención de urgencias y emergencias 24/7 para los tutores que tengan Sisbén A o B. En los casos donde no se cuenta con este beneficio, realizamos una primera atención para estabilizar al paciente y luego se remite a un centro particular”, explicó Valeria Santina Álvarez, médica veterinaria de urgencias del CBA.

Para garantizar una atención justa y eficiente, el centro aplica el protocolo de triage, método universal que clasifica los casos según su nivel de gravedad. Las categorías se identifican por colores: rojo, naranja, amarillo y verde, los cuales permiten priorizar a los pacientes con riesgo vital. Entre las emergencias más comunes se encuentran los accidentes de tránsito, hemorragias e intoxicaciones, los cuales son atendidos de manera inmediata.

Quienes necesiten acudir al CBA deben tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

La persona que lleva al animal debe registrarse como responsable del caso.

Es necesario presentar el documento de identidad en físico.

Contar con Sisbén A o B vigente facilita el acceso a la atención integral.

Se recomienda disponer de tiempo, ya que algunos casos requieren observación o seguimiento.

Durante los fines de semana, el CBA se dedica exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias. Por ello, las consultas generales o de control deben realizarse entre semana o durante las mañanas del sábado.

El Centro de Bienestar Animal de Cali reafirma así su misión de cuidar a todos los seres que habitan la ciudad, ofreciendo servicios esenciales con profesionalismo y empatía. Cuidar a los animales es también una forma de recuperar a Cali, construyendo una ciudad más compasiva y responsable.

