Cámara revela que su gata la espera todo el día detrás de la puerta (video)

Una mujer de Pensilvania, Estados Unidos, quedó conmovida al descubrir el comportamiento de su gata cuando ella no está en casa. Tras instalar una cámara de seguridad, Erica, usuaria de Reddit bajo el nombre u/nazukeru, observó que su mascota, llamada Panini, pasa horas sentada detrás de la puerta esperando su regreso.

La historia, compartida en una publicación viral el pasado sábado, rápidamente conmovió a miles de usuarios. En su mensaje, la dueña explicó que la grabación mostraba a la gata esperando más de siete horas seguidas frente a la puerta del apartamento. “Me parte el corazón”, expresó. “¿Debería preguntarle a mi arrendador si puedo tener un segundo gato?”.

Erica relató que Panini tiene tres años y fue adoptada cuando tenía seis meses en el refugio A.W.S.O.M., del cual planea adoptar un nuevo compañero para ella. Sin embargo, señaló que deberá encontrar un gato que también sea positivo para FIV (virus de inmunodeficiencia felina), condición que padece Panini.

Según contó a Newsweek, la gata es muy apegada y disfruta de actividades como mirar por las ventanas, jugar con los pies de su dueña y descansar sobre su cuello como si fuera una bufanda. Pese a los juguetes y cuidados que recibe, las imágenes mostraron que pasa la mayor parte del tiempo esperándola, lo que motivó la decisión de buscarle compañía.

El video alcanzó más de 25.000 votos positivos y centenares de comentarios en Reddit. Muchos usuarios compartieron experiencias similares y ofrecieron consejos para reducir la ansiedad por separación en mascotas, como poner sonidos de la naturaleza durante el día o colocar un árbol para gatos junto a la ventana.

La tierna historia de Panini refleja el fuerte vínculo emocional que puede existir entre los animales y sus dueños, y ha servido para generar conciencia sobre la importancia del acompañamiento y el bienestar emocional de las mascotas domésticas.

