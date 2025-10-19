“Bienvenido, Pepe”: la emotiva adopción del perrito más anciano de un refugio

Tras una larga espera, Pepe dejó atrás el refugio para comenzar una vida rodeado de cariño. Foto: @soyelabuelopepe

Después de meses esperando una segunda oportunidad, Pepe, un perrito anciano rescatado por la fundación Santa Ramona, en Buenos Aires, Argentina, finalmente encontró una familia que decidió abrirle las puertas de su casa y su corazón.

Su historia comenzó en una feria de adopción, donde una pareja conoció a Pepe y quedó conmovida por su ternura. Días después regresaron con su hija de siete años, quien se conectó de inmediato con el perrito. “Fue amor a primera vista”, contaron sus nuevos cuidadores en la cuenta de Instagram @soyelabuelopepe, donde ahora comparten su nueva vida juntos.

El 21 de septiembre, Día de la Primavera en Argentina, Pepe, rebautizado como Pepe Vainilla, llegó a su nuevo hogar. Allí lo esperaba una cartita escrita a mano que decía: “Bienvenido, Pepe Vainilla”, un gesto que simboliza la calidez y el cariño de su nueva familia.

Hoy este abuelo peludo convive con tres gatitas, una niña pequeña y dos adultos que creen firmemente en que los perros mayores también merecen amor, abrigo y compañía.

En una de sus primeras publicaciones, la familia escribió: “Decidimos adoptarlo y acompañar su último tramo con amor, paciencia y calma. Creemos que los perros adultos también merecen hogar, y que hablar de la vejez, en animales y en humanos, es hablar de cuidado, sostén y afecto”.

Desde la protectora Santa Ramona celebraron la adopción de Pepe como un recordatorio de que nunca es tarde para ser elegido. En el refugio aún esperan muchos otros perros mayores, animales que quizá ya no corren tan rápido, pero que siguen soñando con una familia que los acompañe en cada paso.

La historia de Pepe es una muestra de empatía y segundas oportunidades, una prueba de que el amor no tiene edad y que acompañar una vida hasta el final también es una forma de amor.

