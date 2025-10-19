Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

“Bienvenido, Pepe”: la emotiva adopción del perrito más anciano de un refugio

Después de meses esperando en un refugio de Buenos Aires, Pepe, un perrito anciano rescatado de las calles, finalmente encontró una familia que decidió darle amor, cuidado y un hogar para su vejez.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
19 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
Tras una larga espera, Pepe dejó atrás el refugio para comenzar una vida rodeado de cariño.
Tras una larga espera, Pepe dejó atrás el refugio para comenzar una vida rodeado de cariño.
Foto: @soyelabuelopepe
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Después de meses esperando una segunda oportunidad, Pepe, un perrito anciano rescatado por la fundación Santa Ramona, en Buenos Aires, Argentina, finalmente encontró una familia que decidió abrirle las puertas de su casa y su corazón.

Su historia comenzó en una feria de adopción, donde una pareja conoció a Pepe y quedó conmovida por su ternura. Días después regresaron con su hija de siete años, quien se conectó de inmediato con el perrito. “Fue amor a primera vista”, contaron sus nuevos cuidadores en la cuenta de Instagram @soyelabuelopepe, donde ahora comparten su nueva vida juntos.

Vínculos relacionados

Nemo sigue esperando un hogar: cuatro años sin una familia que lo adopte
“No tenemos tiempo para ella”: Perrita adoptada en enero regresó a la fundación
Buñuelo, el perro que marcó un antes y un después en la vida de Martín Londoño

El 21 de septiembre, Día de la Primavera en Argentina, Pepe, rebautizado como Pepe Vainilla, llegó a su nuevo hogar. Allí lo esperaba una cartita escrita a mano que decía: “Bienvenido, Pepe Vainilla”, un gesto que simboliza la calidez y el cariño de su nueva familia.

Hoy este abuelo peludo convive con tres gatitas, una niña pequeña y dos adultos que creen firmemente en que los perros mayores también merecen amor, abrigo y compañía.

En una de sus primeras publicaciones, la familia escribió: “Decidimos adoptarlo y acompañar su último tramo con amor, paciencia y calma. Creemos que los perros adultos también merecen hogar, y que hablar de la vejez, en animales y en humanos, es hablar de cuidado, sostén y afecto”.

Desde la protectora Santa Ramona celebraron la adopción de Pepe como un recordatorio de que nunca es tarde para ser elegido. En el refugio aún esperan muchos otros perros mayores, animales que quizá ya no corren tan rápido, pero que siguen soñando con una familia que los acompañe en cada paso.

La historia de Pepe es una muestra de empatía y segundas oportunidades, una prueba de que el amor no tiene edad y que acompañar una vida hasta el final también es una forma de amor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.