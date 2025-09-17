Así puede apoyar la campaña para esterilizar gratis a 300 animales en el Atlántico

Doc Pet’s es una organización de médicos veterinarios dedicada a realizar jornadas masivas de esterilización en todo el país. Foto: @docpets_umq

Doc Pets, un grupo de médicos veterinarios reconocidos por haber realizado más de 10.000 cirugías de esterilización en diferentes regiones de Colombia, llevará a cabo durante octubre una nueva jornada en el departamento del Atlántico junto con la Fundación Los Puros Criollos. El proyecto tiene como objetivo esterilizar 300 perros y gatos de comunidades vulnerables, donde los servicios veterinarios son escasos o inexistentes.

La jornada será completamente gratuita para la comunidad, lo que permitirá que los animales de la región accedan a estos servicios que, de otro modo, serían inalcanzables para muchas familias.

Hasta ahora, Doc Pets ha logrado reunir fondos suficientes para cubrir 50 esterilizaciones, pero aún falta reunir para las restantes 250. Por esa razón, la organización hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía: buscan donaciones, voluntarios y difusión para alcanzar la meta propuesta.

“Nuestra meta es poder ayudar a esterilizar la mayor cantidad de animalitos para detener tanto sufrimiento y sobrepoblación animal pero solo podemos hacerlo con tu ayuda, cada operación tiene un costo de 55.000 pesos colombianos o 18 dólares si te encuentras en los Estados Unidos , si quieres ser parte del milagro solo debes dejarnos un mensaje y sumarte para apadrinar una operación y salvar muchas vidas”, indicaron desde las redes sociales de la Fundación Los Puros Criollos.

La esterilización es considerada una medida clave tanto para la salud de los animales como para la gestión responsable de la población canina y felina en situación de calle. Según datos de la Alcaldía de Bogotá, este procedimiento ayuda a prevenir enfermedades reproductivas, tumores mamarios y prostáticos, así como a reducir el número de animales abandonados.

Doc Pets invita a quienes deseen colaborar a comunicarse al número 321 480 1432. También puede contactarse directamente al número corporativo 318 211 4734.

ASODIPLO presenta demanda contra la eliminación del requisito de segundo idioma para embajadores

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia –ASODIPLO– informa a la ciudadanía que, en ejercicio de los mecanismos legales establecidos, ha presentado demanda de nulidad contra la resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la cual se eliminó el requisito de conocimiento de un segundo idioma para el nombramiento de embajadores.

La acción judicial se fundamenta en la consideración de que dicha modificación normativa representa un retroceso en los principios que rigen la Carrera Diplomática y Consular, particularmente en lo relativo a la profesionalización del servicio exterior y al cumplimiento de criterios mínimos de idoneidad para el ejercicio de funciones diplomáticas en el ámbito internacional.

La Asociación ha reiterado en distintos espacios institucionales y públicos que el manejo de un segundo idioma, en especial el inglés como lengua de uso global, es una herramienta esencial para el desempeño efectivo de las labores diplomáticas, dado que permite una comunicación directa y eficiente en los escenarios multilaterales y bilaterales donde actúa el Estado colombiano.

ASODIPLO reitera su compromiso con la defensa del mérito, la transparencia y el fortalecimiento de un cuerpo diplomático profesional, capacitado y acorde con las exigencias del contexto internacional, en beneficio de la representación exterior del país y del fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

