Una fundación colombiana que rescata perros víctimas del abandono y el maltrato ha lanzado una campaña que une solidaridad y música. Se trata de Col Choca La Pata, una organización sin ánimo de lucro que, a través de un sorteo solidario, busca recaudar fondos para seguir alimentando, rehabilitando y cuidando a decenas de animales rescatados.

El premio del sorteo son dos boletas VIP para el concierto de Shakira en Bogotá, el próximo 1 de noviembre, parte de su tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran. La artista se presentará en el marco del festival Viva Claro Bogotá, uno de los eventos más esperados del año en el país.

Pero más allá de la experiencia musical, la causa es lo que más motiva. “Cada donación se transforma en comida, medicinas y segundas oportunidades para nuestros peluditos”, señaló la Fundación en sus redes sociales, destacando que esta es una forma concreta de apoyar el bienestar animal en Colombia.

Para participar, los interesados pueden hacer una donación desde $30.000 pesos colombianos, eligiendo un número de la serie 00 al 99. El sorteo se realizará el 4 de octubre, con base en la Lotería de Boyacá.

La Fundación, ubicada en Colombia, trabaja desde hace años en el rescate, rehabilitación y adopción de perros que han sufrido abandono, negligencia o violencia. Su labor se basa en el amor, la compasión y el compromiso con los que no tienen voz. “Soñamos con una sociedad más consciente, donde cada patita tenga un lugar seguro para dormir y caricias sinceras cada día”, aseguran.

Para sumarse a esta iniciativa solidaria o conocer más sobre su labor, las personas pueden comunicarse al WhatsApp 314 6836324 o a través de las redes sociales @fundacion_chocalapata.

