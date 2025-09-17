Esperanza fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde recibió atención médica y cuidados. Foto: @proteccionanimalcali

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Protección Animal Cali) dio a conocer la conmovedora historia de Esperanza, una perrita que vivía encadenada y desnutrida en condiciones deplorables, víctima de maltrato y abandono.

Todo comenzó tras una denuncia ciudadana. Al llegar al lugar, el equipo encontró la vivienda cerrada, pero tras hablar con la comunidad y esperar a que abrieran, pudieron acceder y constatar la grave situación de Esperanza. La perra estaba encadenada día y noche, sin acceso a sombra, agua ni comida, viviendo entre basura y al sol, bajo el cuidado negligente de quienes se suponía eran su familia.

En el lugar, también se descubrió que había otro perro, pero no fue posible ingresar para rescatarlo en ese momento. A pesar del intento del responsable de cerrar y abandonar el sitio con Esperanza dentro, el equipo de protección animal actuó rápido para liberarla y brindarle atención veterinaria urgente, pues estaba en condiciones críticas.

Tras su rescate, Esperanza fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde recibió atención médica y cuidados constantes. Días después, su recuperación sorprendió a todos: hoy es una perrita alegre, sana, que juega en el pasto y comparte con otros perros en proceso de adopción. Su nobleza y ternura la hacen una candidata ideal para encontrar un hogar definitivo lleno de amor.

Protección Animal Cali invita a quienes deseen brindarle una segunda oportunidad a esta valiente perrita a comunicarse y adoptar a Esperanza, cuyo nombre representa un futuro mejor para los animales maltratados.

Es importante recordar que la negligencia, como no brindar alimento, agua o un lugar digno para vivir, también constituye una forma de maltrato animal. Casos como el de Esperanza evidencian la urgencia de denunciar y actuar para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.

