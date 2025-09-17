No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Rescatan a Esperanza, perrita que vivía encadenada y desnutrida en una casa de Cali

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali dio a conocer la conmovedora historia de Esperanza, una perrita maltratada, que ahora busca un nuevo hogar.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
17 de septiembre de 2025 - 06:30 p. m.
Esperanza fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde recibió atención médica y cuidados.
Esperanza fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde recibió atención médica y cuidados.
Foto: @proteccionanimalcali
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Protección Animal Cali) dio a conocer la conmovedora historia de Esperanza, una perrita que vivía encadenada y desnutrida en condiciones deplorables, víctima de maltrato y abandono.

Todo comenzó tras una denuncia ciudadana. Al llegar al lugar, el equipo encontró la vivienda cerrada, pero tras hablar con la comunidad y esperar a que abrieran, pudieron acceder y constatar la grave situación de Esperanza. La perra estaba encadenada día y noche, sin acceso a sombra, agua ni comida, viviendo entre basura y al sol, bajo el cuidado negligente de quienes se suponía eran su familia.

Vínculos relacionados

Con entradas para concierto de Shakira en Bogotá, buscan ayudar perros rescatados
Inti fue rescatado en una estación de TransMilenio, ahora busca un hogar
Lulú, una perrita rescatada en Bogotá, necesita ayuda para comenzar una nueva vida

En el lugar, también se descubrió que había otro perro, pero no fue posible ingresar para rescatarlo en ese momento. A pesar del intento del responsable de cerrar y abandonar el sitio con Esperanza dentro, el equipo de protección animal actuó rápido para liberarla y brindarle atención veterinaria urgente, pues estaba en condiciones críticas.

Tras su rescate, Esperanza fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde recibió atención médica y cuidados constantes. Días después, su recuperación sorprendió a todos: hoy es una perrita alegre, sana, que juega en el pasto y comparte con otros perros en proceso de adopción. Su nobleza y ternura la hacen una candidata ideal para encontrar un hogar definitivo lleno de amor.

Protección Animal Cali invita a quienes deseen brindarle una segunda oportunidad a esta valiente perrita a comunicarse y adoptar a Esperanza, cuyo nombre representa un futuro mejor para los animales maltratados.

Es importante recordar que la negligencia, como no brindar alimento, agua o un lugar digno para vivir, también constituye una forma de maltrato animal. Casos como el de Esperanza evidencian la urgencia de denunciar y actuar para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Maltrato animal

Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar