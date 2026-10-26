Así puede unirse al equipo de Protección y Bienestar Animal del centro de Bogotá

El proceso está abierto tanto para personas que cuentan con trayectoria en el gremio como para quienes desean involucrarse por primera vez. La convocatoria busca convocar de forma inclusiva a proteccionistas, animalistas, representantes de refugios, hogares de paso y cuidadores de animales que deseen aportar su…

La localidad de Los Mártires abrió oficialmente su convocatoria para integrar el equipo de Protección y Bienestar Animal (PYBA) , una iniciativa dirigida a consolidar una red de apoyo enfocada en el cuidado y la defensa de los animales .

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El proceso está abierto tanto para personas que cuentan con trayectoria en el gremio como para quienes desean involucrarse por primera vez. La convocatoria busca convocar de forma inclusiva a proteccionistas, animalistas, representantes de refugios, hogares de paso y cuidadores de animales que deseen aportar su compromiso al bienestar de los animales en el territorio.

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Las inscripciones se encuentran habilitadas y los interesados tienen plazo de postularse hasta el 7 de noviembre. Con esta estrategia, la localidad busca fortalecer las acciones comunitarias e institucionales bajo el lema de que la participación ciudadana es clave para consolidar a Bogotá como un territorio protector y cuidador de sus animales.

Estos espacios resultan fundamentales para la comunidad, pues no solo fortalecen el tejido social alrededor de la empatía y la responsabilidad ciudadana, sino que también visibilizan e impulsan el trabajo articulado entre la institucionalidad y quienes dedican su vida a la protección animal. Asimismo, al abrir la puerta tanto a perfiles experimentados como a nuevos voluntarios, se promueve una cultura de cuidado colectivo donde cada acción contribuye activamente a garantizar una vida digna y un entorno seguro para los animales de la localidad.

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