Avanza proyecto para crear la primera carrera por los derechos de los animales en Bogotá

La carrera incluiría actividades pedagógicas y recreativas enfocadas en la protección y el respeto hacia los animales./ Foto de referencia Foto: EFE - MATIAS MARTIN CAMPAYA

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La localidad de Kennedy, en Bogotá, podría convertirse en escenario de una nueva estrategia para promover el bienestar animal y la participación ciudadana. El proyecto de acuerdo local que crea y reconoce la “Carrera de Observación por los Derechos de los Animales” ya fue aprobado por la Junta Administradora Local (JAL) y solo está pendiente de la sanción del alcalde local para entrar en vigor.

La iniciativa busca consolidar un espacio recreativo, deportivo y pedagógico que reúna a ciudadanos, organizaciones animalistas y entidades públicas alrededor de la protección y el bienestar de los animales de compañía.

Tras la aprobación del proyecto, promotores de la propuesta celebraron el avance de la medida. “Felicitamos a Lady Sebastián Moreno y a todos los peluditos de la localidad octava por este gran paso hacia una localidad más consciente, protectora y amorosa para los animales”, señalaron desde el colectivo ciudadano en defensa de los animales Borrachos al Rescate.

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De acuerdo con el articulado aprobado, la carrera será una actividad comunitaria basada en estaciones temáticas y retos pedagógicos diseñados para fomentar la protección animal, la adopción responsable, la tenencia adecuada de animales de compañía, la participación ciudadana y los hábitos de vida saludable.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que las personas podrán participar con o sin sus animales de compañía, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y de seguridad establecidos para el evento. Además, quienes lo deseen podrán realizar donaciones voluntarias de alimento para perros y gatos, las cuales serán entregadas a organizaciones y redes de protección animal de la localidad mediante protocolos que garanticen la transparencia en el proceso.

La propuesta también contempla que, durante la jornada, se desarrollen actividades complementarias relacionadas con el bienestar animal. Entre ellas se incluyen jornadas de adopción responsable, espacios de sensibilización contra el maltrato animal, orientación veterinaria preventiva, actividades educativas sobre tenencia responsable y acompañamiento para la inscripción de animales en el Registro Distrital de Animales de Compañía.

El acuerdo establece que la Alcaldía Local de Kennedy podrá articular esfuerzos con entidades como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), fundaciones animalistas, juntas de acción comunal y redes de protección animal para la organización de la estrategia.

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Asimismo, se prevé la creación de un comité promotor integrado por representantes de organizaciones animalistas, profesionales vinculados al deporte y al bienestar animal, delegados de instancias de participación ciudadana, jóvenes y miembros de la Junta Administradora Local. Este organismo tendrá funciones de seguimiento y fortalecimiento de la participación comunitaria alrededor de la protección animal.

Según el texto aprobado, la participación en la carrera será gratuita y la Alcaldía Local deberá garantizar condiciones de accesibilidad, inclusión y seguridad para niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía que asistan al evento.

Una vez el acuerdo sea sancionado, la administración local podrá avanzar en la implementación de esta estrategia, que busca combinar la actividad física con la educación ciudadana y la promoción de los derechos de los animales, convirtiéndose en una de las primeras iniciativas de este tipo en Bogotá enfocadas específicamente en el bienestar animal.

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