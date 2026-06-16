Buscan a Morgan, perrito con una condición médica delicada que se perdió en Bogotá

Morgan es fácilmente reconocible por los parches alrededor de sus ojos y su cola larga y esponjada. Foto: Cortesía

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La incertidumbre continúa para la familia de Morgan, un perrito de cinco años que desapareció hace más de un mes en Bogotá. Desde el día de su pérdida, sus cuidadores han emprendido una intensa búsqueda para encontrarlo, mientras hacen un llamado a la ciudadanía para que ayude a difundir su caso y reporte cualquier información sobre su posible paradero.

Según informó su tutora, Kenny Canencio, Morgan se perdió el pasado 10 de mayo de 2026, alrededor de las 7:00 p. m., en los alrededores del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ubicado en la localidad de Chapinero.

Al momento de desaparecer, el perro llevaba puesto un arnés antitirones de color verde militar, un elemento que podría facilitar su identificación. Desde entonces, sus familiares han realizado una búsqueda constante, aunque hasta la fecha no han recibido reportes confirmados sobre su ubicación.

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Morgan tiene cinco años y ha vivido con su familia desde que tenía apenas un mes y medio de nacido. De acuerdo con su tutora, se trata de un integrante muy querido del hogar, por lo que su ausencia ha generado gran preocupación.

Entre sus características físicas se destaca su pelaje corto de color blanco y gris, los parches que rodean sus ojos y una cola de pelo largo y esponjado. Además, responde a su nombre, lo que podría ayudar en caso de que alguna persona lo encuentre.

La familia también advirtió que Morgan tiene una condición médica inmunológica que afecta la producción de glóbulos rojos en su organismo. Debido a este diagnóstico, requiere tratamiento médico y controles veterinarios periódicos para mantener su estado de salud, por lo que su pronta localización es especialmente importante.

Los familiares de Morgan reiteran que cualquier dato sobre su posible paradero puede marcar la diferencia en la búsqueda. Por ello, piden a quienes transiten frecuentemente por Chapinero, el Parque Nacional y sectores cercanos estar atentos a sus características y reportar cualquier avistamiento.

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Mientras continúan las labores para encontrarlo, su familia agradece el apoyo de las personas que han compartido la información y mantienen viva la esperanza de que Morgan pueda regresar pronto a casa.

Si usted ha visto a Morgan o tiene información que pueda ayudar a ubicarlo, puede comunicarse de inmediato con su familia a través de los canales de contacto habilitados para la búsqueda: 3103722431, 3105053716 y 3166221211.

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