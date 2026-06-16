Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Buscan a Morgan, perrito con una condición médica delicada que se perdió en Bogotá

Morgan, un perro de cinco años que requiere atención médica periódica debido a una condición inmunológica, desapareció el pasado 10 de mayo en los alrededores del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Chapinero. ¿Lo ha visto?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
16 de junio de 2026 - 11:02 p. m.
Morgan es fácilmente reconocible por los parches alrededor de sus ojos y su cola larga y esponjada.
Morgan es fácilmente reconocible por los parches alrededor de sus ojos y su cola larga y esponjada.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La incertidumbre continúa para la familia de Morgan, un perrito de cinco años que desapareció hace más de un mes en Bogotá. Desde el día de su pérdida, sus cuidadores han emprendido una intensa búsqueda para encontrarlo, mientras hacen un llamado a la ciudadanía para que ayude a difundir su caso y reporte cualquier información sobre su posible paradero.

Según informó su tutora, Kenny Canencio, Morgan se perdió el pasado 10 de mayo de 2026, alrededor de las 7:00 p. m., en los alrededores del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ubicado en la localidad de Chapinero.

Al momento de desaparecer, el perro llevaba puesto un arnés antitirones de color verde militar, un elemento que podría facilitar su identificación. Desde entonces, sus familiares han realizado una búsqueda constante, aunque hasta la fecha no han recibido reportes confirmados sobre su ubicación.

Lea también: Buscan hogar en Bogotá para Blue, una cachorra rescatada que necesita una familia definitiva

Morgan tiene cinco años y ha vivido con su familia desde que tenía apenas un mes y medio de nacido. De acuerdo con su tutora, se trata de un integrante muy querido del hogar, por lo que su ausencia ha generado gran preocupación.

Entre sus características físicas se destaca su pelaje corto de color blanco y gris, los parches que rodean sus ojos y una cola de pelo largo y esponjado. Además, responde a su nombre, lo que podría ayudar en caso de que alguna persona lo encuentre.

La familia también advirtió que Morgan tiene una condición médica inmunológica que afecta la producción de glóbulos rojos en su organismo. Debido a este diagnóstico, requiere tratamiento médico y controles veterinarios periódicos para mantener su estado de salud, por lo que su pronta localización es especialmente importante.

Los familiares de Morgan reiteran que cualquier dato sobre su posible paradero puede marcar la diferencia en la búsqueda. Por ello, piden a quienes transiten frecuentemente por Chapinero, el Parque Nacional y sectores cercanos estar atentos a sus características y reportar cualquier avistamiento.

Lea también: Despiden con desfile a Toby, el perrito más querido de un pueblo: buscan hacerle una estatua

Mientras continúan las labores para encontrarlo, su familia agradece el apoyo de las personas que han compartido la información y mantienen viva la esperanza de que Morgan pueda regresar pronto a casa.

Si usted ha visto a Morgan o tiene información que pueda ayudar a ubicarlo, puede comunicarse de inmediato con su familia a través de los canales de contacto habilitados para la búsqueda: 3103722431, 3105053716 y 3166221211.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.