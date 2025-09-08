No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Perros

En video: golden retriever enternece al demostrar cuánto extraña a su abuela

Su emotividad lo ha convertido en uno de los rasgos más admirados por quienes lo siguen en redes.

08 de septiembre de 2025 - 08:10 p. m.
El caso de Wally resalta un comportamiento común: muchos perros eligen a una persona favorita, que no siempre es su dueño ni alguien con quien vivan.
El caso de Wally resalta un comportamiento común: muchos perros eligen a una persona favorita, que no siempre es su dueño ni alguien con quien vivan.
Foto: @wally.meets.world
Un golden retriever llamado Wally conmovió a millones de usuarios en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece triste por la partida de su abuela. El clip, compartido en julio en TikTok bajo el usuario @wally.meets.world, muestra al perro recostado en el pecho de su dueña mientras ella intenta consolarlo con un juguete de zanahoria que la abuela le había llevado.

La escena fue descrita con la frase: “Siempre hay grandes sentimientos cuando la abuela se va”, lo que refleja el fuerte vínculo entre ambos. Julia, la dueña de Wally y residente de Boston, Massachusetts, contó a Newsweek que su perro de cuatro años adora a su abuela y siempre espera con emoción sus visitas.

“Ella siempre le trae juguetes y golosinas, así que se ha convertido en su persona favorita. Cuando se va, es una gran decepción y las emociones de Wally comienzan a salir”, explicó. Además, señaló que la sensibilidad de su mascota se ha vuelto una de las características que más destacan sus seguidores en internet.

El caso de Wally resalta un comportamiento común: muchos perros eligen a una persona favorita, que no siempre es su dueño ni alguien con quien vivan. Según la veterinaria Jess Kirk, factores como el tiempo compartido, la interacción, la confianza, la rutina y las experiencias previas influyen en esa elección.

El video acumula hasta el momento más de 6,3 millones de reproducciones y 751.300 “me gusta” en TikTok, acompañado de cientos de comentarios. Entre ellos destacan usuarios que bromean con la expresividad del perro: Él no quiere el juguete, solo quiere que vuelva la abuela”, escribió uno. Otro sugirió: “La abuela debería comprar la casa de al lado y construir un pasillo para que Wally la vea cuando quiera”.

La historia de este golden retriever confirma, una vez más, que el lazo entre las mascotas y sus seres queridos puede ser tan profundo como entrañable.

