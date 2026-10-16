Chicle de Menta, la coneja enana holandesa que conquista concursos de belleza

Con su silueta diminuta, un carácter firme y una apariencia que desborda ternura, Chicle de Menta, una coneja de la raza enano holandés (Netherland Dwarf), se ha posicionado como una de las ejemplares más destacadas en el ámbito de la cuniculicultura en México. Durante la celebración del Segundo Campeonato de Conejos de Raza en Tlaxcala, este ejemplar obtuvo el primer lugar y la copa del certamen, consolidando un historial de triunfos que ya incluye victorias en certámenes de Querétaro, Xochimilco y La Magdalena Contreras.

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A pesar de su aspecto encantador, sus cuidadores señalan que posee una personalidad territorial y de carácter fuerte, contraste que ha cautivado a miles de usuarios en plataformas como TikTok e Instagram, donde sus apariciones se vuelven virales de manera constante.

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¿Cómo funcionan los concursos de belleza cunícola?

Los certámenes de conejos de raza no evalúan únicamente la simetría o el atractivo visual del animal, sino el cumplimiento estricto del estándar genético de cada raza. Jueces especializados y asociaciones de criadores examinan minuciosamente diversos aspectos técnicos:

Morfología y postura: se evalúa la proporción del cuerpo, el volumen de la cabeza y la forma compacta del animal.

se evalúa la proporción del cuerpo, el volumen de la cabeza y la forma compacta del animal. Calidad del pelaje: se examina la densidad, textura, brillo y patrón de color característico de la raza.

se examina la densidad, textura, brillo y patrón de color característico de la raza. Salud y temperamento: se verifica la condición física general, el estado de orejas, ojos y dentadura, además de la docilidad durante la manipulación en mesa de juzgamiento.

¿Es legal tener un conejo como mascota?

A diferencia de la fauna silvestre nativa (como venados, guacamayas o monos, cuya posesión está estrictamente prohibida y sancionada por la ley colombiana), el conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus) es legal como mascota en Colombia.

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Al ser considerada una especie doméstica y exótica (no autóctona de los ecosistemas locales), su tenencia está permitida siempre que se cumpla con los estándares de bienestar animal establecidos en la Ley 1774 de 2016. Esta normativa exige a los propietarios garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria especializada, espacio suficiente para su desarrollo y protección contra el maltrato o el abandono.

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