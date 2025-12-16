China vive su propio Zootopia: cines permiten mascotas durante el éxito de la secuela

Algunos asistentes expresaron su preocupación por el impacto del ruido en los animales, una inquietud que se ha multiplicado en las redes sociales chinas. Foto: DISNEY - Cine Color

El éxito de Zootopia 2 en China ha ido más allá de la taquilla y ha dado lugar a un fenómeno inusual: funciones especiales en las que los espectadores pueden asistir acompañados de sus mascotas. La iniciativa, impulsada por algunos cines de grandes ciudades, ha generado entusiasmo en redes sociales, pero también un intenso debate sobre el bienestar animal.

Estrenada el pasado 26 de noviembre, la película superó este sábado los 33.000 millones de yuanes (unos 4.675 millones de dólares), convirtiéndose en la cinta de animación extranjera más taquillera de la historia en el país. China se ha consolidado así como el principal mercado mundial del filme.

En este contexto, varias salas de Pekín, Shanghái y Chengdu han organizado pases “pet friendly”, una práctica aún limitada pero cada vez más visible.

En una de estas proyecciones en la capital china, más de 60 personas compartieron la sala con alrededor de 35 perros y al menos dos gatos, algunos transportados en carritos especiales.

La asistencia está sujeta a normas estrictas: solo se admiten animales de menos de 12 kilos, considerados tranquilos y fáciles de controlar. Durante la proyección, que supera los 100 minutos, la mayoría de las mascotas permaneció en los regazos de sus dueños y el ambiente se mantuvo mayormente en calma, con pocos ladridos aislados.

No obstante, el alto volumen del sonido ha sido uno de los principales puntos de crítica. Algunos asistentes expresaron su preocupación por el impacto del ruido en los animales, una inquietud que se ha multiplicado en las redes sociales chinas. Usuarios han advertido sobre la sensibilidad auditiva de los perros y el estrés que puede provocarles un entorno desconocido y ruidoso.

El veterinario Chen Xin, citado por la prensa local, señaló que llevar a un perro al cine no suele representar un riesgo para su salud, siempre que los dueños estén atentos a señales de ansiedad o incomodidad durante la proyección.

Mientras continúa la polémica, el fenómeno de Zootopia 2 refleja el momento particular del cine chino. Aunque la industria aún no se recupera por completo del impacto de la pandemia, la animación se ha consolidado en 2025 como un motor clave de taquilla, junto a producciones locales como la saga Nezha.

