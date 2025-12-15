Logo El Espectador
Diez animales iniciaron una nueva vida tras jornada del IDPYBA: esta es la historia

Uno de los momentos más significativos para el equipo del IDPYBA fue la adopción de Ela Rosales, una gata que había participado en 52 jornadas sin éxito.

15 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva jornada en el centro comercial Andino, entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Foto: IDPYBA
En el centro comercial Portal 80 se llevó a cabo una jornada de adopción que permitió que diez perros y gatos bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) iniciaran una nueva etapa junto a familias responsables.

La actividad, realizada en plena temporada decembrina, estuvo marcada por encuentros inmediatos y vínculos que se formaron desde el primer momento.

Cuatro animales fueron adoptados de manera definitiva tras conectar con sus nuevas familias, que asumieron el compromiso de brindarles bienestar y cuidado a largo plazo. A su vez, Missandey, Horacio, René, Vaquita Stich, Tokio y Kyra fueron acogidos temporalmente gracias a la estrategia “Brinda Calor de Hogar Navideño”, que les permitirá pasar estas fechas en ambientes seguros y afectuosos.

Uno de los momentos más significativos para el equipo del IDPYBA fue la adopción de Ela Rosales, una gata que había participado en 52 jornadas sin éxito y que finalmente encontró el hogar que tanto esperaba. Aunque se celebraron estas historias felices, otros animales como Pirata Patria, Esmeralda, Doki Felipe, Buñuelo, Timbo, Aurelio y Mona continúan a la espera de una familia.

La jornada fue posible gracias al apoyo de Puppies Colombia y a la participación de cerca de 15 voluntarios del programa “Somos una Misma Manada”, cuyo acompañamiento fue clave para garantizar el bienestar de los animales y el éxito del evento.

El IDPYBA informó que las oportunidades de adopción continúan. El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva jornada en el centro comercial Andino, entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Además, la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106A #67-02, barrio El Muelle, mantiene procesos de adopción todos los días de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Finalmente, la entidad reiteró su llamado a la adopción responsable, recordando que los animales no son obsequios temporales, sino seres sintientes que requieren compromiso, atención y amor durante toda su vida, incluso cuando se trata de brindarles un hogar de paso en época navideña.

