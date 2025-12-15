Diez animales iniciaron una nueva vida tras jornada del IDPYBA: esta es la historia

El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva jornada en el centro comercial Andino, entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Foto: IDPYBA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el centro comercial Portal 80 se llevó a cabo una jornada de adopción que permitió que diez perros y gatos bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) iniciaran una nueva etapa junto a familias responsables.

La actividad, realizada en plena temporada decembrina, estuvo marcada por encuentros inmediatos y vínculos que se formaron desde el primer momento.

Cuatro animales fueron adoptados de manera definitiva tras conectar con sus nuevas familias, que asumieron el compromiso de brindarles bienestar y cuidado a largo plazo. A su vez, Missandey, Horacio, René, Vaquita Stich, Tokio y Kyra fueron acogidos temporalmente gracias a la estrategia “Brinda Calor de Hogar Navideño”, que les permitirá pasar estas fechas en ambientes seguros y afectuosos.

Uno de los momentos más significativos para el equipo del IDPYBA fue la adopción de Ela Rosales, una gata que había participado en 52 jornadas sin éxito y que finalmente encontró el hogar que tanto esperaba. Aunque se celebraron estas historias felices, otros animales como Pirata Patria, Esmeralda, Doki Felipe, Buñuelo, Timbo, Aurelio y Mona continúan a la espera de una familia.

La jornada fue posible gracias al apoyo de Puppies Colombia y a la participación de cerca de 15 voluntarios del programa “Somos una Misma Manada”, cuyo acompañamiento fue clave para garantizar el bienestar de los animales y el éxito del evento.

El IDPYBA informó que las oportunidades de adopción continúan. El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva jornada en el centro comercial Andino, entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Además, la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106A #67-02, barrio El Muelle, mantiene procesos de adopción todos los días de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Finalmente, la entidad reiteró su llamado a la adopción responsable, recordando que los animales no son obsequios temporales, sino seres sintientes que requieren compromiso, atención y amor durante toda su vida, incluso cuando se trata de brindarles un hogar de paso en época navideña.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱