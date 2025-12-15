Maltrato animal en Bogotá creció un 62 % en 2025: diciembre es el mes más crítico

El aumento de viajes, el uso de pólvora, la compra irresponsable de animales y la falta de planificación generan un repunte en los casos de abandono y maltrato animal. Foto: Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

Aunque diciembre es un mes que suele asociarse con celebraciones y reuniones familiares, también es uno de los periodos en los que más se vulnera el bienestar de los animales de compañía en Colombia. El aumento de viajes, el uso de pólvora, la compra irresponsable de animales y la falta de planificación generan un repunte en los casos de abandono y maltrato, una situación que se repite cada año y que, según expertos, sigue siendo subestimada.

Desde el Consultorio Jurídico de Protección Animal de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) alertan sobre este panorama y recuerdan que los animales ya no son considerados objetos por la ley, sino seres sintientes, lo que implica responsabilidades jurídicas claras para quienes están a su cuidado.

“Los animales dejaron de ser considerados objetos y hoy son reconocidos como seres sintientes. Esto significa que perciben dolor, miedo, placer y angustia, y que su protección no es solo un acto de empatía, sino un deber jurídico y social”, explica Gloria del Pilar Aya, coordinadora del Consultorio Jurídico de Protección Animal de la UCC en Bogotá.

Las cifras recientes reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos citados por el Consultorio Jurídico UCC, en lo corrido de 2025 la Policía Metropolitana de Bogotá ha reportado un aumento del 62 % en los casos de maltrato animal frente al mismo periodo del año anterior. Solo en 2024, la Línea 123 recibió 24.901 reportes relacionados con situaciones que involucraban animales, un indicador que evidencia la presión creciente sobre las rutas institucionales de atención.

Estos registros suelen agravarse en temporadas específicas como diciembre, Semana Santa y mitad de año, momentos en los que históricamente se incrementa el abandono de animales por viajes, desinterés o falta de planeación. A esto se suma la entrega de animales como regalos de Navidad, una práctica que, según registros citados por docentes e investigadores del área de bienestar animal de la UCC, eleva el riesgo de abandono entre un 30 % y un 40 %.

Responsabilidad legal durante las festividades

El Consultorio Jurídico de Protección Animal de la UCC recuerda que, aunque la normativa colombiana no utiliza el término “propietario”, sí reconoce la tenencia responsable dentro de entornos familiares multiespecie. Esta responsabilidad no se suspende durante las festividades y está respaldada por normas como la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016, la Ley 2054 de 2020 y las modificaciones recientes introducidas por la Ley 2455 de 2025.

Entre las obligaciones de los cuidadores se encuentran garantizar el cuidado continuo del animal, no incurrir en abandono (conducta sancionable administrativa y penalmente), protegerlos de la exposición a la pólvora y asegurar condiciones de vida dignas, estables y seguras.

“Las obligaciones de cuidado no tienen temporada, son permanentes. Un animal no puede quedar a merced del ruido, del abandono o del desinterés porque la ley reconoce su valor como ser viviente con intereses propios”, subraya Aya Vargas.

El Consultorio Jurídico UCC identifica tres problemáticas críticas que se intensifican en diciembre: el abandono por viajes o regalos irresponsables, las afectaciones causadas por la pólvora y el desconocimiento de las rutas legales para denunciar.

Sobre este último punto, César Correa, profesor de la Facultad de Derecho de la UCC y coordinador del Semillero Mon Cheri, grupo de investigación enfocado en bienestar animal, advierte que estas prácticas constituyen formas contemporáneas de maltrato. “La pólvora, el abandono y la indiferencia son formas modernas de maltrato. Cada diciembre nos recuerda que el bienestar animal no es un accesorio emocional, sino un imperativo ético y jurídico”, señala.

¿Cómo denunciar casos de maltrato o abandono?

El Consultorio Jurídico de Protección Animal de la UCC recuerda que los ciudadanos pueden activar distintas rutas legales según la gravedad del caso. En situaciones de emergencia, especialmente relacionadas con pólvora, se debe acudir a la Policía Nacional. En Bogotá, también están habilitados canales como la Línea 123, la plataforma Bogotá Te Escucha y los correos institucionales de protección animal. En casos de maltrato grave, la denuncia debe interponerse ante la Fiscalía.

El equipo jurídico insiste en la importancia de registrar evidencia como fotografías, videos y ubicación para facilitar los procesos sancionatorios. “Incluso cuando las autoridades desconocen sus competencias, es indispensable insistir. La protección animal es un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos que denuncian”, señala el Consultorio Jurídico UCC.

Para las familias que deben viajar durante la temporada, el Consultorio Jurídico recomienda optar por llevar al animal consigo o acudir a cuidadores responsables y regulados. También es clave garantizar que quien asuma el cuidado temporal conozca la rutina del animal y mantener actualizada su identificación mediante collar, placa o microchip.

Desde la Facultad de Derecho de la UCC insisten en que la academia tiene un rol activo en la defensa del bienestar animal, no solo desde la investigación, sino también mediante la asesoría jurídica gratuita y la formación ciudadana.

El mensaje final del Consultorio Jurídico de Protección Animal de la Universidad Cooperativa de Colombia es contundente: antes de viajar, celebrar o usar pólvora, es necesario recordar que los animales sienten miedo, estrés y dolor, y que su bienestar depende exclusivamente de quienes los cuidan.

