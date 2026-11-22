En un país como Colombia, con variaciones térmicas según la región y la época del año, prevenir la deshidratación es prioritario. El agua cumple funciones vitales en el organismo animal, tales como…

Las altas temperaturas representan un desafío no solo para las personas, sino también para los animales de compañía, cuya salud y bienestar pueden verse comprometidos por el calor. Ante este panorama, Pet Food Institute comparte una serie de recomendaciones dirigidas a los tutores para adaptar las rutinas de cuidado durante los días más cálidos.

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En un país como Colombia, con variaciones térmicas según la región y la época del año, prevenir la deshidratación es prioritario. El agua cumple funciones vitales en el organismo animal, tales como regular la temperatura corporal, transportar nutrientes, facilitar la digestión y favorecer el funcionamiento de los órganos. No obstante, cada especie gestiona el calor de forma distinta: mientras los perros regulan gran parte de su temperatura mediante el jadeo, los gatos suelen beber agua en menor cantidad y con menos frecuencia, lo que exige mayor atención a sus hábitos.

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Hábitos prácticos para incentivar la hidratación

Para mitigar los riesgos asociados al calor, los expertos sugieren a los tutores implementar las siguientes medidas cotidianas:

Renovar el agua con frecuencia: cambiar el líquido durante el día, mantener el recipiente limpio y ubicarlo en un espacio fresco, lejos de la luz solar directa.

cambiar el líquido durante el día, mantener el recipiente limpio y ubicarlo en un espacio fresco, lejos de la luz solar directa. Multiplicar los puntos de acceso: distribuir varios bebederos en distintas áreas del hogar. En el caso de los felinos, el uso de fuentes de agua en movimiento resulta útil para estimular su consumo.

distribuir varios bebederos en distintas áreas del hogar. En el caso de los felinos, el uso de fuentes de agua en movimiento resulta útil para estimular su consumo. Ajustar los horarios de actividad: programar los paseos y el ejercicio físico en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, evitando las franjas de mayor radiación y llevando siempre agua al salir de casa.

programar los paseos y el ejercicio físico en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, evitando las franjas de mayor radiación y llevando siempre agua al salir de casa. Incorporar alimentos húmedos: complementar la dieta con presentaciones húmedas —que aportan entre un 75 % y un 78 % de humedad—, sin que esto sustituya el acceso permanente a agua limpia y fresca.

El rol de la nutrición y las señales de alerta

Junto con una hidratación constante, una dieta completa y balanceada permite que perros y gatos obtengan los más de 40 nutrientes esenciales necesarios para conservar su salud. Al seleccionar el alimento, es recomendable que usted considere la especie, la edad, el tamaño y las condiciones particulares de su mascota, contando con orientación médico-veterinaria cuando sea necesario.

Finalmente, los especialistas advierten sobre la importancia de identificar signos de alerta como jadeo excesivo, decaimiento, debilidad, salivación abundante, vómitos o dificultad para caminar. Ante cualquiera de estos síntomas, es indispensable acudir de inmediato al médico veterinario. Asimismo, se recuerda que nunca se debe dejar a un animal dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera con las ventanas parcialmente abiertas, debido a la rapidez con la que aumenta la temperatura en su interior. Garantizar espacios frescos, nutrición adecuada e hidratación constante son medidas sencillas que protegen la vida de las mascotas.

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