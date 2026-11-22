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Las altas temperaturas representan un desafío no solo para las personas, sino también para los animales de compañía, cuya salud y bienestar pueden verse comprometidos por el calor. Ante este panorama, Pet Food Institute comparte una serie de recomendaciones dirigidas a los tutores para adaptar las rutinas de cuidado durante los días más cálidos.
En un país como Colombia, con variaciones térmicas según la región y la época del año, prevenir la deshidratación es prioritario. El agua cumple funciones vitales en el organismo animal, tales como regular la temperatura corporal, transportar nutrientes, facilitar la digestión y favorecer el funcionamiento de los órganos. No obstante, cada especie gestiona el calor de forma distinta: mientras los perros regulan gran parte de su temperatura mediante el jadeo, los gatos suelen beber agua en menor cantidad y con menos frecuencia, lo que exige mayor atención a sus hábitos.
Hábitos prácticos para incentivar la hidratación
Para mitigar los riesgos asociados al calor, los expertos sugieren a los tutores implementar las siguientes medidas cotidianas:
- Renovar el agua con frecuencia: cambiar el líquido durante el día, mantener el recipiente limpio y ubicarlo en un espacio fresco, lejos de la luz solar directa.
- Multiplicar los puntos de acceso: distribuir varios bebederos en distintas áreas del hogar. En el caso de los felinos, el uso de fuentes de agua en movimiento resulta útil para estimular su consumo.
- Ajustar los horarios de actividad: programar los paseos y el ejercicio físico en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, evitando las franjas de mayor radiación y llevando siempre agua al salir de casa.
- Incorporar alimentos húmedos: complementar la dieta con presentaciones húmedas —que aportan entre un 75 % y un 78 % de humedad—, sin que esto sustituya el acceso permanente a agua limpia y fresca.
El rol de la nutrición y las señales de alerta
Junto con una hidratación constante, una dieta completa y balanceada permite que perros y gatos obtengan los más de 40 nutrientes esenciales necesarios para conservar su salud. Al seleccionar el alimento, es recomendable que usted considere la especie, la edad, el tamaño y las condiciones particulares de su mascota, contando con orientación médico-veterinaria cuando sea necesario.
Finalmente, los especialistas advierten sobre la importancia de identificar signos de alerta como jadeo excesivo, decaimiento, debilidad, salivación abundante, vómitos o dificultad para caminar. Ante cualquiera de estos síntomas, es indispensable acudir de inmediato al médico veterinario. Asimismo, se recuerda que nunca se debe dejar a un animal dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera con las ventanas parcialmente abiertas, debido a la rapidez con la que aumenta la temperatura en su interior. Garantizar espacios frescos, nutrición adecuada e hidratación constante son medidas sencillas que protegen la vida de las mascotas.
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