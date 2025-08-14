No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Comienza Expopet 2025: bienestar animal, innovación y mucho más en su primer día

Este jueves 14 de agosto comienza oficialmente Expopet 2025, la feria más importante del país dedicada al bienestar animal y la industria de mascotas.

14 de agosto de 2025 - 03:08 p. m.
El mundo animal y humano se encuentran en Expopet 2025.
Foto: Expopet IX C
Con una variada agenda de actividades, conferencias y experiencias para profesionales y amantes de los animales, Expopet 2025 inicia hoy jueves 14 de agosto en Corferias. La feria más importante del país dedicada al mundo de las mascotas abre sus puertas con una jornada cargada de contenido educativo, innovación y bienestar animal.

A continuación, la programación oficial del día, según la página web del evento:

PABELLÓN 6 NIVEL 2 (Parque Agility) actividades - parque de agility

A CARGO DE: 2AS ACADEMIA

Fecha: agosto 14

Hora: 10:00 AM - 7:00 PM

Lugar: PABELLÓN 6 NIVEL 2 (Parque Agility)

PABELLÓN 7 (Pet ideas) nps una herramienta para la medición de la satisfacción del cliente en los negocios para mascota

A CARGO DE: ALEXANDER PEÑA BERNAL

INVITA: PET INDUSTRY

Fecha: agosto 14

Hora: 10:30 AM - 11:45 AM

Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas

A CARGO DE: IDPYBA

Fecha: agosto 14

Hora: 10:45 AM - 10:59 AM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) familia interespecie

A CARGO DE: IDPYBA

Fecha: agosto 14

Hora: 11:00 AM - 11:45 AM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

PABELLÓN 7 (Pet ideas) manejo del teléfono en los centros clínicos veterinarios

A CARGO DE: ALEJANDRA MEJÍA VALLEJO

INVITA: PET INDUSTRY

Fecha: agosto 14

Hora: 12:00 PM - 12:45 PM

Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas

A CARGO DE: IDPYBA

Fecha: agosto 14

Hora: 12:45 PM - 1:00 PM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) hogar felino: claves para el bienestar y la felicidad de tu gato

A CARGO DE: IDPYBA

Fecha: agosto 14

Hora: 1:01 PM - 1:45 PM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

PABELLÓN 7 (Pet ideas) el mundo digital y la industria de mascotas, ¿Cómo está Colombia en cifras?

A CARGO DE: ALEXANDER PEÑA BERNAL

INVITA: PET INDUSTRY

Fecha: agosto 14

Hora: 2:00 PM - 2:45 PM

Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas

A CARGO DE: IDPYBA

Fecha: agosto 14

Hora: 2:45 PM - 2:59 PM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

CARPA PLAZA BANDERAS (Pet arena) ¿Cómo piensa y aprende mi perro?

A CARGO DE: JEI EL DE LOS PERROS

Fecha: agosto 14

Hora: 3:00 PM - 3:45 PM

Lugar: CARPA PLAZA BANDERAS (Pet arena)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) huellas activas, conectados por la naturaleza

A CARGO DE: PETFIT GEAR SAS

Fecha: agosto 14

Hora: 3:00 PM - 3:45 PM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

PABELLÓN 7 (Pet ideas) 10 mandamientos del gerente de un pet shop

A CARGO DE: ALEXANDER PEÑA BERNAL

INVITA: PET INDUSTRY

Fecha: agosto 14

Hora: 4:00 PM - 4:45 PM

Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)

PABELLÓN 3 NIVEL 2 (Escuela de la felicidad) mi primer perro entrenado con chatgpt

A CARGO DE: JEI EL DE LOS PERROS

Fecha: agosto 14

Hora: 4:00 PM - 4:45 PM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 2 (Escuela de la felicidad)

PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas

A CARGO DE: IDPYBA

Fecha: agosto 14

Hora: 4:45 PM - 5:00 PM

Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)

PABELLÓN 7 (Pet ideas) presentando la gastroenterología a las familias multiespecie

A CARGO DE: DR. MANUEL SÁNCHEZ

INVITA: PET INDUSTRY

Fecha: agosto 14

Hora: 5:00 PM - 5:45 PM

Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)

PABELLÓN 7 (Pet ideas) microbioma: explorando este universo con las familias multiespecie

A CARGO DE: DR. MANUEL SÁNCHEZ

INVITA: PET INDUSTRY

Fecha: agosto 14

Hora: 6:00 PM - 6:45 PM

Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)

Con esta amplia y diversa programación, Expopet 2025 da inicio a cinco días dedicados a celebrar el vínculo entre humanos y animales. Las puertas están abiertas para todos los que deseen aprender, compartir y disfrutar en un entorno lleno de experiencias únicas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

