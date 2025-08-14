Comienza Expopet 2025: bienestar animal, innovación y mucho más en su primer día

Escucha este artículo
Con una variada agenda de actividades, conferencias y experiencias para profesionales y amantes de los animales, Expopet 2025 inicia hoy jueves 14 de agosto en Corferias. La feria más importante del país dedicada al mundo de las mascotas abre sus puertas con una jornada cargada de contenido educativo, innovación y bienestar animal.
A continuación, la programación oficial del día, según la página web del evento:
PABELLÓN 6 NIVEL 2 (Parque Agility) actividades - parque de agility
A CARGO DE: 2AS ACADEMIA
Fecha: agosto 14
Hora: 10:00 AM - 7:00 PM
Lugar: PABELLÓN 6 NIVEL 2 (Parque Agility)
PABELLÓN 7 (Pet ideas) nps una herramienta para la medición de la satisfacción del cliente en los negocios para mascota
A CARGO DE: ALEXANDER PEÑA BERNAL
INVITA: PET INDUSTRY
Fecha: agosto 14
Hora: 10:30 AM - 11:45 AM
Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas
A CARGO DE: IDPYBA
Fecha: agosto 14
Hora: 10:45 AM - 10:59 AM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) familia interespecie
A CARGO DE: IDPYBA
Fecha: agosto 14
Hora: 11:00 AM - 11:45 AM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
PABELLÓN 7 (Pet ideas) manejo del teléfono en los centros clínicos veterinarios
A CARGO DE: ALEJANDRA MEJÍA VALLEJO
INVITA: PET INDUSTRY
Fecha: agosto 14
Hora: 12:00 PM - 12:45 PM
Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas
A CARGO DE: IDPYBA
Fecha: agosto 14
Hora: 12:45 PM - 1:00 PM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) hogar felino: claves para el bienestar y la felicidad de tu gato
A CARGO DE: IDPYBA
Fecha: agosto 14
Hora: 1:01 PM - 1:45 PM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
PABELLÓN 7 (Pet ideas) el mundo digital y la industria de mascotas, ¿Cómo está Colombia en cifras?
A CARGO DE: ALEXANDER PEÑA BERNAL
INVITA: PET INDUSTRY
Fecha: agosto 14
Hora: 2:00 PM - 2:45 PM
Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas
A CARGO DE: IDPYBA
Fecha: agosto 14
Hora: 2:45 PM - 2:59 PM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
CARPA PLAZA BANDERAS (Pet arena) ¿Cómo piensa y aprende mi perro?
A CARGO DE: JEI EL DE LOS PERROS
Fecha: agosto 14
Hora: 3:00 PM - 3:45 PM
Lugar: CARPA PLAZA BANDERAS (Pet arena)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) huellas activas, conectados por la naturaleza
A CARGO DE: PETFIT GEAR SAS
Fecha: agosto 14
Hora: 3:00 PM - 3:45 PM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
PABELLÓN 7 (Pet ideas) 10 mandamientos del gerente de un pet shop
A CARGO DE: ALEXANDER PEÑA BERNAL
INVITA: PET INDUSTRY
Fecha: agosto 14
Hora: 4:00 PM - 4:45 PM
Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)
PABELLÓN 3 NIVEL 2 (Escuela de la felicidad) mi primer perro entrenado con chatgpt
A CARGO DE: JEI EL DE LOS PERROS
Fecha: agosto 14
Hora: 4:00 PM - 4:45 PM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 2 (Escuela de la felicidad)
PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades) violencias interrelacionadas
A CARGO DE: IDPYBA
Fecha: agosto 14
Hora: 4:45 PM - 5:00 PM
Lugar: PABELLÓN 3 NIVEL 1 (Pista Actividades)
PABELLÓN 7 (Pet ideas) presentando la gastroenterología a las familias multiespecie
A CARGO DE: DR. MANUEL SÁNCHEZ
INVITA: PET INDUSTRY
Fecha: agosto 14
Hora: 5:00 PM - 5:45 PM
Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)
PABELLÓN 7 (Pet ideas) microbioma: explorando este universo con las familias multiespecie
A CARGO DE: DR. MANUEL SÁNCHEZ
INVITA: PET INDUSTRY
Fecha: agosto 14
Hora: 6:00 PM - 6:45 PM
Lugar: PABELLÓN 7 (Pet ideas)
Con esta amplia y diversa programación, Expopet 2025 da inicio a cinco días dedicados a celebrar el vínculo entre humanos y animales. Las puertas están abiertas para todos los que deseen aprender, compartir y disfrutar en un entorno lleno de experiencias únicas.
