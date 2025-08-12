Pascal es un perro de tamaño grande y pelaje negro. Foto: Cortesía

Desde el 5 de agosto, la familia Maceto vive una angustia constante, ya que Pascal, su perro, desapareció en la Avenida Cali, en inmediaciones del barrio Bosa Laureles, en Bogotá, y desde entonces no han tenido ninguna noticia sobre su paradero.

“Mi hermana está destrozada”, dice Catalina Maceto, quien lidera la búsqueda. “Hace dos años enfrentó un proceso de cáncer, y Pascal fue clave en su recuperación emocional y anímica. Ahora que él no está, la sensación de pérdida es inmensa”.

En el video que acompaña el mensaje difundido por Catalina, puede verse claramente la desesperación de su hermana. Pascal no es solo un perro para la familia, es un compañero de vida, un miembro más del hogar.

Desde el día de su desaparición, han recorrido barrios cercanos, hablado con vecinos, compartido publicaciones en redes sociales y contactado refugios en toda la zona. A pesar de sus esfuerzos, no han tenido resultados.

“Cada día que pasa, la preocupación crece. Nos duele imaginar que Pascal esté en la calle, expuesto al frío, al hambre o al maltrato. Necesitamos encontrarlo”, agrega Catalina.

La familia hace un llamado a la ciudadanía para que comparta la información y ayude a ampliar la red de búsqueda. Cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser la clave para que esta mascota regrese a casa.

Pascal es un perro de tamaño grande y pelaje negro. La familia informa que si alguien lo llega a ver, no intenten agarrarlo, ya que es asustadizo y podría huir. Lo más recomendable es contactar de inmediato a sus cuidadores para que puedan acudir al lugar.

Las personas que tengan cualquier información sobre el paradero de Pascal pueden comunicarse al teléfono 318 773 1070 o escribir al correo electrónico linamaceto25@gmail.com. Su última ubicación conocida fue en la Avenida Cali, en el sector de Bosa Laureles, en Bogotá.

