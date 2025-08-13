Perreando con causa: la fiesta en Bogotá que busca ayudar a los animales sin hogar

Perreando con Causa busca generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable y el apoyo a los animales más vulnerables. Foto: @poramorarocky1

Este 5 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una nueva versión de Perreando con causa, una fiesta solidaria en Bogotá donde la música y el baile se convierten en herramientas para ayudar a animales en condición de vulnerabilidad.

En su tercera edición, el evento busca recaudar fondos para ayudar a Por Amor a Rocky y Rescatadogs, dos fundaciones de la ciudad que trabajan desde hace años en el rescate, esterilización y cuidado de perros y gatos sin hogar.

El evento, organizado en apoyo con Zoonorama Studio, promete una noche de buena energía, ritmo urbano y una causa que mueve el corazón. La cita es en uno de los bares más emblemáticos de la capital: Zoonorama, ubicado en la Calle 84 Bis #13-86, desde las 8:00 p.m.

El cover tiene un valor de $25.000, y el 100% será destinado a los animales. Las boletas pueden adquirirse directamente a través de las cuentas de Instagram de las fundaciones aliadas: @poramorarocky1 y @rescatadogsoficial.

Además de recaudar fondos, Perreando con Causa busca generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable y el apoyo a los animales más vulnerables. Desde perros hospitalizados hasta gatos rescatados, cada entrada ayudará a cubrir tratamientos, alimentos y procesos de recuperación.

Desde la fundación Por Amor a Rocky extendieron la invitación a sumarse a esta fiesta con propósito solidario: “Esperamos contar con ustedes, estamos muy atentos a sus mensajitos internos para las boletas”, compartieron en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Rescatadogs también se unió al llamado con un mensaje lleno de entusiasmo: “Vaya solo o acompañado, pero vaya. Aquí se perrea por los animales y la vamos a pasar bueno”.

