Cómo andar en bicicleta con perros de forma segura: consejos clave para evitar riesgos

Llevar a un perro en bicicleta exige algo más que equilibrio: estas recomendaciones apuntan a cuidar su seguridad y bienestar durante el recorrido. Foto: Pexels

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Salir en bicicleta con un perro puede ser una forma práctica y entretenida de compartir tiempo al aire libre. Sin embargo, no todos los perros pueden acompañar este tipo de actividad de la misma manera, y hacerlo sin precauciones puede implicar riesgos.

Según recomendaciones de la American Kennel Club (AKC), la seguridad depende de varios factores, entre ellos el tamaño del animal, su estado físico y la forma en que se le transporte o acompañe durante el recorrido.

Lo primero: no todos los perros pueden correr igual

Antes de pensar en un paseo en bicicleta con un perro, conviene revisar algunos puntos básicos:

su tamaño,

su condición física,

su edad,

el tipo de superficie por la que va a desplazarse,

y la forma en que irá al lado o dentro de la bicicleta.

La AKC advierte que no todos los perros están hechos para correr junto a una bicicleta. En algunos casos, esa opción puede ser adecuada. Sin embargo, en otros, es preferible transportarlos en una cesta o una bicicleta de carga.

Cuando el perro corre junto a la bicicleta

Una de las opciones más comunes es que el perro corra al lado de la bicicleta. Sin embargo, es una actividad de alto impacto, especialmente sobre superficies como el concreto.

Por eso, antes de intentarlo, recomienda consultar con un veterinario para confirmar si el animal está en condiciones físicas adecuadas. También explica que, en general, los perros pequeños y medianos no suelen poder seguir el ritmo de una bicicleta por la longitud de sus patas. Por eso, esta práctica sería más adecuada para perros grandes y sanos.

En esos casos, la organización sugiere usar una correa diseñada para sujetarse directamente a la bicicleta. Esto ayuda a mantener al perro alejado de las ruedas y evita que el ciclista tenga que controlar la correa con una mano mientras pedalea.

La adaptación debe ser progresiva

Se recomienda que el proceso sea gradual. Es decir:

empezar con trayectos cortos,

ir a baja velocidad,

y reforzar la experiencia con elogios y premios.

La idea es que el perro asocie el paseo con una experiencia segura y positiva, y no con estrés o incomodidad.

El pavimento también importa

Otro punto clave es revisar la temperatura del pavimento antes de salir. Si el suelo está caliente, puede causar quemaduras en las patas.

Incluso cuando no hay calor extremo, correr sobre concreto puede resultar exigente para las articulaciones y las almohadillas del perro. Por eso, se insiste en que esta actividad debe hacerse con precaución y sin exigir más de la cuenta.

Cestas para perros pequeños

Para los perros pequeños, otra alternativa son las cestas de bicicleta instaladas en el manillar o en la parte trasera.

Aquí la recomendación es clara: usar únicamente modelos diseñados para perros y seguir las instrucciones del fabricante, especialmente en lo relacionado con:

los sistemas de seguridad,

el uso correcto del arnés,

y la forma de sujetar al animal.

Antes del paseo, el perro debe acostumbrarse poco a poco a permanecer dentro de la cesta, siempre con refuerzo positivo.

Remolques para perros medianos o grandes

En el caso de perros medianos o grandes, la AKC menciona los remolques de bicicleta como una opción útil. Estos pueden ser específicos para perros o adaptados desde modelos infantiles.

Son especialmente convenientes en situaciones como estas:

cuando hace demasiado calor para que el animal corra sobre el asfalto,

en calles muy transitadas,

o cuando se trata de perros mayores o con limitaciones de salud.

También aquí el proceso debe ser progresivo, dejando que el perro se familiarice con el remolque antes de iniciar paseos cortos.

En el fondo, las recomendaciones apuntan a lo mismo en todos los casos: elegir la opción más segura según el tamaño, la salud y las necesidades del perro, y no asumir que todos pueden acompañar un paseo en bicicleta de la misma forma.

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