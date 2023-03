“Los animales también son seres sintientes y merecen respeto”: Diana Diago

El proyecto fue aprobado en la plenaria del Concejo de Bogotá y se espera la sanción de la alcaldesa Claudia López para hacerlo realidad. Foto: Cortesía Diana Diago

¿Cómo nació el proyecto de acuerdo para “democratizar el servicio médico veterinario en Bogotá”?

Caminé todos los barrios y localidades de la ciudad. Haciendo esto, me di cuenta de que los animales de compañía son una prioridad para muchas familias bogotanas. Pero, lamentablemente, muchas de ellas no pueden acceder a una asistencia médica veterinaria porque no tienen los recursos para hacerlo.