¿Cómo preparar a su perro para las fiestas de diciembre?

Imagine que, de un momento a otro, su casa cambia por completo: empiezan a llegar visitas todos los días, se preparan comidas con olores distintos, aparecen personas que nunca había visto, se prenden velitas, suenan estruendos en la calle, la música no para y todos a su alrededor ríen, bailan y hablan más fuerte de lo normal.

Ahora piense que usted no entiende exactamente qué está pasando, solo que su entorno se volvió más ruidoso, más luminoso y más caótico. Eso, precisamente, es lo que vive su perro durante las fiestas de fin de año.

Aunque para nosotros es tiempo de alegría, para ellos puede ser una temporada llena de confusión y ansiedad.

Por eso, vale la pena ayudarle a sobrellevarlo con calma. A continuación encontrará algunos consejos para que su perro también pueda convivir con esta temporada festiva.

Conozca la personalidad de su perro

No todos los perros viven las fiestas de la misma forma. La American Kennel Club, la organización canina más antigua y reconocida de Estados Unidos, recuerda que “algunos perros se adaptan bien al caos y al cambio, mientras que otros necesitan la previsibilidad de la rutina”.

También advierte que “no esperes que tu perro simplemente se las arregle. Un perro estresado puede portarse mal y exhibir comportamientos problemáticos o incluso volverse agresivo”.

Por eso, lo mejor es anticiparse. Si su perro se siente más tranquilo en su jaula o en un espacio apartado, acondicione ese lugar con sus juguetes, su manta y algo para morder. Si necesita salir o hacer ejercicio, mantenga esas rutinas, incluso en los días más ocupados.

“Cuanto más puedas adaptarte a las necesidades de tu perro, mejor serán las vacaciones para todos”, concluye la AKC.

Anticípese con lo esencial

Durante las fiestas, entre listas de compras, cenas y visitas, es fácil olvidar que su perro también necesita provisiones. La AKC aconseja: “Abastécete de todo lo que tu perro va a necesitar. Con una lista enorme de cosas por hacer en las fiestas, es fácil olvidar que tu perro también tiene una lista de compras”.

Tenga suficiente comida, dulces y juguetes para mantenerlo entretenido. Incluso puede regalarle un detalle especial, como un juguete nuevo o unas barritas de entrenamiento: “Es divertido dejar que participe en la entrega de regalos navideños, pero también le ayudará a crear asociaciones positivas con el ajetreo de las fiestas”, explica la entidad.

Mantenga la rutina

La consistencia es fundamental. “Cuando llegue el gran día, intenta mantener la rutina habitual de tu perro lo más posible, incluyendo las comidas, las pausas para ir al baño y el ejercicio”, recomienda la AKC.

Además, el ejercicio antes de que lleguen las visitas o empiecen los festejos ayuda a liberar energía y evitar que el perro se sienta inquieto. “Un perro cansado es más propenso a echarse una siesta que a molestar a tus invitados o mendigar en la mesa”, añade la organización.

Refuerce su entrenamiento

No es momento de enseñarle cosas nuevas, pero sí de repasar las básicas. “Instrucciones como ‘déjalo’ y ‘vete a tu sitio’ son increíblemente útiles. Te permiten ser proactivo y prevenir problemas antes de que ocurran”, recuerda la AKC.

Reforzar esas órdenes ayuda a mantener el control en momentos de movimiento o ruido excesivo, y también brinda al perro un sentido de estructura y seguridad.

Prepare un espacio tranquilo

La AKC sugiere ofrecerle descansos en una zona apartada: “Aunque tu perro aguante el bullicio navideño, es buena idea darle un respiro ocasional. Las comidas en familia son una excelente oportunidad para meter a tu perro en su transportín o pedirle que vaya a su rincón en una habitación tranquila”.

Un lugar con su cama, música suave y sin estímulos fuertes puede ser el mejor refugio para que recargue energía.

Proteja su entorno

En diciembre hay más riesgos de los habituales. “Asegúrate de que no haya nada peligroso que pueda tocar. Esto incluye plantas navideñas y alimentos tóxicos para perros, como el chocolate”, advierte la American Kennel Club.

También tenga cuidado con los cables, adornos y objetos pequeños que pueda intentar morder o tragar. Una precaución simple puede evitar una emergencia veterinaria.

Maneje el miedo a la pólvora

En Colombia, los estruendos de la pólvora son inevitables. PetMD, un portal veterinario de referencia internacional en salud y comportamiento animal, recuerda que “los fuegos artificiales pueden ser impresionantes para algunas personas, pero muchos perros les tienen miedo y encuentran el sonido y el espectáculo aterradores”.

Además, advierte que “los perros ansiosos no deberían estar presentes en exhibiciones de fuegos artificiales. Pero incluso los perros en casa pueden sentirse abrumados por el ruido”.

Quienes sienten miedo pueden “esconderse, temblar, caminar de un lado a otro o gemir en respuesta a los sonidos”.

Por eso, PetMD recomienda:

“Use entrenamiento con sonidos para aliviar la ansiedad por los fuegos artificiales”, reproduciendo grabaciones a bajo volumen mientras se premia la calma con dulces y elogios.

“ Pruebe un chaleco de ansiedad para perros ”, que ejerce una presión suave y tranquilizadora.

“Programe un ejercicio antes de los fuegos artificiales”, para ayudar a liberar energía y reducir reacciones intensas.

“Puede ayudar amortiguar el ruido con música o ruido blanco, y ofrecer distracciones como un juguete relleno o un premio duradero”.

Y sobre todo, recomiendan acompañarlo: “Sentarse cerca de su perro, acariciarlo suavemente y ofrecerle palabras tranquilas de consuelo durante los fuegos artificiales puede ayudarlo a calmarse e incluso reducir su miedo”.

Si el miedo es extremo, PetMD sugiere que “los suplementos calmantes para perros pueden ayudar durante eventos estresantes como los fuegos artificiales”, siempre bajo supervisión veterinaria.

Según PetMD, si el comportamiento de su perro no mejora, es recomendable acudir a un entrenador con enfoque positivo que pueda ayudarlo a trabajar rutinas de calma y protocolos de relajación.

Recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), estos consejos pueden ayudar a sus mascotas frente al ruido de la pólvora:

Habilite una zona segura y tranquila en casa, con cortinas cerradas, música suave y sus juguetes favoritos.

Use feromonas o esencias relajantes que ayuden a reducir la ansiedad.

Realice paseos o juegos antes de los estallidos, para que estén más relajados.

Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar fugas.

Si sale con ellos, asegure la correa y el arnés para prevenir accidentes.

