Entre acordes y colitas: así es el Animal Rock Fest en Bogotá

Bandas locales y DJ's se unen para apoyar proyectos de bienestar animal. Foto: Juan Sebastián Bedoya

El Animal Rock Fest nació hace 16 años, cuando su fundadora, Lina Moreno, aún cursaba la universidad. Lo que empezó como pequeños conciertos y toques de música para recaudar fondos se convirtió con el tiempo en un festival mucho más grande y con más apoyo, pero con el mismo objetivo: ayudar a fundaciones dedicadas al cuidado de perritos y gatitos.

Con el paso del tiempo, el equipo del festival fue creciendo y estructurándose mejor. Hoy se realizan convocatorias abiertas para bandas, se busca un lugar que cumpla con las necesidades del festival y se asegura que todo lo recaudado vaya directamente a las fundaciones beneficiarias. Este año, los apoyos llegarán al proyecto Tawala en La Guajira, a Kellan en San Andrés y a Doña Doris en Cundinamarca.

Los fondos recaudados se destinan a esterilizaciones, vacunaciones, rescates y cualquier otra necesidad de los animales que reciben ayuda. La edición de este año se celebrará el 5 de diciembre en A Fuego, en Usaquén, un espacio que se sumó al festival sin solicitar compensación alguna.

En este video compartido en las redes sociales del festival (@animalrockfest), observamos a Don Álvaro, representante de una de las fundaciones beneficiadas por el Animal Rock Fest.

🐾 En entrevista para El Espectador, Lina Moreno, su fundadora, contó cómo la música y la organización del festival apoyan a refugios y proyectos de bienestar animal.

¿Cómo se involucró usted con el activismo? ¿En qué año comenzó?

Con las marchas antitaurinas. Allí conocí a mucha gente y empecé a asistir como voluntaria alrededor del 2007.

¿Cuál era su labor como voluntaria en los refugios de animales?

Íbamos a cuidarlos, construirles casitas, llevarles donaciones, pasearlos y tomarles fotos para visibilizarlos y promover su adopción. En ese momento yo vivía en San Felipe. Con los años, empezó todo lo que ahora es Open San Felipe: yo abría las puertas del antejardín y organizaba fiestas, como el Caturday, para recoger fondos y ayudar a los gatos del barrio, ya que había muchísimos en las calles.

El Animal Rock Fest fue tomando fuerza cada año. Antes realizábamos dos ediciones al año, pero ahora solo hacemos una en diciembre. Las bandas ya nos conocen, y cada vez que abrimos convocatoria recibimos mucho apoyo por parte de la escena bogotana.

¿Cree que su formación profesional le ha dado herramientas para sensibilizarse frente a los animales?

Para mí, sí es posible que la psicología se vincule con la protección animal. A través de ella podemos reeducarnos y cambiar la manera en que nos relacionamos con los animales, especialmente frente a la desensibilización que existe ante el maltrato. Mi tesis en sexología, por ejemplo, abordó cómo el ser humano frente a la zoofilia desensibiliza al animal, y desde allí partimos de un problema inicial. Los animales son seres sintientes, pero aún hoy en día, y en algunas culturas o ciudades, se les sigue viendo de manera equivocada, como objetos.

¿Cómo se ha ido formando el equipo que organiza el festival?

Empecé el festival sola, y poco a poco se han ido sumando personas en cada evento. Cada vez cambian algunas personas, pero hay quienes han estado más constantes. Por ejemplo, Mateo González me ha apoyado con todo lo relacionado con el sonido y la organización de las bandas. También Juan Sebastián Bedoya, mi pareja, ha colaborado con la parte de videos y fotografía. Estas dos personas han sido quienes más han estado firmes en los últimos años.

¿Desde cuándo se empieza a planear cada edición del festival?

Antes de cada edición, normalmente entre junio y julio, empiezo a preguntar a mis amigos si quieren unirse al proyecto, porque ya todos conocen cómo funciona el festival. Se forma un grupo que aporta ideas, convoca bandas, se encarga del sonido, la fotografía, el video y de conseguir patrocinadores. Así se va armando el equipo desde antes del evento.

¿Cómo “reclutan” las bandas participantes para el Animal Rock Fest?

Hacia octubre abrimos la convocatoria en Instagram para quienes quieran participar. No nos cerramos a ningún género: hemos tenido bandas de punk, reggae, pop, hardcore, metal, rock e hip-hop. Las bandas que quieren participar nos contactan y hacemos una selección para variar un poco la propuesta musical.

Entre las bandas y DJ’s invitados que animarán la jornada se encuentran Sergio de Envela Rock, Psicomático, Martini Drinkers, Aglaya Band, Splunck Rock Band, Efecto Placebo Punk y Fast Bastard por Harry Zombie.

¿De qué manera contribuyen las bandas al festival? ¿Cómo se destinan los recursos económicos?

Las bandas siempre han aportado su música como un don para atraer público. Todo lo que recaudamos, como las entradas, se destina a los animalitos. Las bandas nunca nos han pedido un pago por su participación. En algunos eventos hemos cubierto gastos puntuales, como sonido, transporte o materiales que necesitan, pero normalmente estos costos se solventan con lo que genera el mismo evento. La idea es que sea un ciclo circular que realmente ayude a los animales.

¿Cómo manejan la logística con los bares o los espacios que usan?

El lugar es un desafío: solemos hacer un 50/50 con los bares, porque todo lo que se recauda en la entrada se destina al 100% a los animalitos, y el bar toma la parte de consumo. Muchos bares han apoyado con esto, lo que nos ha ayudado muchísimo.

¿Cómo se desarrolla la jornada del festival?

El día del festival es muy emocionante. Hablamos e intentamos que se genere conciencia sobre su cuidado, no solo de perritos y gatitos, sino de todos los animales. Presentamos a los refugios y explicamos las situaciones en las que se encuentran. En la parte promocional, subimos videos mostrando los refugios, sus necesidades y visibilizando lo que realmente sucede, especialmente en ciudades donde hay mucho maltrato.

¿Cuál es la dinámica del festival durante el día del evento?

El festival va desde las 6:00 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana, con varias bandas y DJ’s.

¿Cómo podrían cuantificarse las ayudas que ha otorgado el festival a los animales?

Diría que hemos logrado unas 500 ayudas para animalitos, incluyendo desparasitaciones, vacunación y comida, aproximadamente.

Si desea asistir, recuerde que el Animal Rock Fest se realizará el 5 de diciembre de 2025 en el Centro Cultural A fuego. La entrada tiene un valor de 25.000 COP, y lo recaudado se destinará directamente al apoyo de refugios y proyectos de bienestar animal.

