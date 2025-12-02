Moda con huella: la campaña que busca ayudar a perros abandonados en Navidad

Cada peludito busca un hogar responsable antes del cierre de adopciones del 20 de diciembre. Foto: Doggy in home

En Colombia, los perros dejaron de ser simples animales de compañía para convertirse en integrantes esenciales de miles de hogares. Su presencia crece al ritmo de nuevas formas de familia y de una sensibilidad social que los reconoce cada vez más como seres sintientes.

Sin embargo, esa cercanía contrasta con una realidad persistente: el abandono y el maltrato continúan siendo problemas que superan la capacidad de respuesta de las autoridades. Aunque no existe un registro nacional unificado que permita dimensionar con precisión el panorama de abandono y maltrato, las denuncias nunca han parado y las escenas en las calles revelan una deuda profunda con el bienestar animal.

Un ejemplo de esto es que solo entre 2020 y 2024, el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) atendió cerca de 26.000 llamados y rescató a 2.543 animales, una cifra que representa apenas el 11% de los casos reportados.

Esta realidad deja en el aire una pregunta inevitable para quienes convivimos día a día con animales en nuestros hogares: ¿qué podemos hacer? La inquietud se vuelve más urgente en diciembre, uno de los meses más críticos del año, cuando los casos de abandono y maltrato aumentan mientras los recursos para atenderlos disminuyen.

Una de las iniciativas que busca aportar de manera concreta a esta problemática proviene del creador de contenido Camilo Trianna, quien quiere movilizar a sus seguidores —y a miles de colombianos— para apoyar a los perros que hoy dependen por completo de la solidaridad humana. Y es que en alianza con la plataforma de moda circular GoTrendier, lanzará la campaña solidaria “Moda con huella”, que se llevará a cabo del 1 al 15 de diciembre.

¿Cómo funciona esta campaña?

La campaña busca reunir recursos para brindar alimento, medicinas, refugio y procesos de rehabilitación a animales rescatados en Cundinamarca. Para lograrlo, se unió a GoTrendier, una plataforma de moda circular donde las personas pueden vender la ropa que ya no utilizan y adquirir prendas de segunda mano a buen precio. Allí se encuentran ropa, zapatos, bolsos y accesorios de personas de todo el país, y publicar artículos es completamente gratuito.

Como parte de esta alianza nació el clóset solidario “Camilo & Friends”, en el que el influencer Camilo Triana y otros creadores de contenido donarán ropa que será vendida dentro de la app. El 100% de lo recaudado se entregará a la Fundación Rescatadogs una organización dedicada al rescate, cuidado y protección de caninos en situación de abandono o maltrato.

Su labor también incluye la promoción del bienestar animal en la región, con especial atención en fortalecer estas causas durante una temporada en la que la demanda de ayuda aumenta significativamente. “Ayudar a los animales nos recuerda que las segundas oportunidades son la forma más noble de cambiar vidas”.

Además, quienes no deseen comprar también podrán realizar donaciones directas durante las dos semanas que estará activa la campaña.

“Una prenda puede cambiar un outfit, pero este diciembre una prenda puede cambiar una vida. Esta campaña demuestra que, cuando la comunidad se une, la moda trasciende y los pequeños actos se convierten en oportunidades para transformar realidades”, afirmó Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier en Colombia.

Triana añade que los animales, como cualquier ser vivo, sienten frío, hambre y, sobre todo, soledad. Por eso, este año —con el acompañamiento de Qué Nota Estudio, que también hace parte de la iniciativa— la campaña busca que, al menos por un momento, ellos puedan sentirse parte de un hogar. Cada prenda vendida se convierte en alimento, cuidados y una nueva oportunidad para quienes dependen por completo de la ayuda humana.

En redes sociales, el anuncio ya comenzó a circular, generando apoyo de seguidores que destacan la importancia de iniciativas que visibilizan la crisis del abandono animal, una problemática que muchas veces pasa desapercibida.

Cómo unirse a “Moda con huella”

Quienes deseen apoyar esta iniciativa podrán hacerlo de distintas maneras. Todo se centraliza en la app de GoTrendier, donde está disponible el clóset solidario. Cada compra se transforma en ayuda directa para animales rescatados.

Otras acciones que puede hacer para apoyar la campaña son:

Hacer una donación económica a través del armatuvaca de la fundación que encontrara en a través delde la fundación que encontrara en este link

Amplificar el mensaje compartiendo la campaña en redes sociales con el hashtag #ModaConHuella.

A esta iniciativa se suma otra propuesta, esta vez por parte del IDPYBA, que busca impactar directamente la vida de los animales durante diciembre: la campaña “Brinda Calor de Hogar Navideño”. Está dirigida a familias que quieran abrir las puertas de su casa por unos días y recibir temporalmente a un perro o gato de la Unidad de Cuidado Animal.

¿En qué consiste “Brinda Calor de Hogar Navideño”?

Hogar temporal por Navidad: las familias pueden acoger un perro o un gato durante la temporada festiva.

Acompañamiento total: los animales son entregados con orientación y apoyo de la Unidad de Cuidado Animal.

Un respiro emocional para ellos: muchos llevan meses, e incluso años, esperando una adopción definitiva. Pasar estas fechas en un hogar amoroso les permite vivir una Navidad distinta, rodeados de compañía y cuidado.

