¿Cómo saber si un perro tiene fiebre?

La temperatura normal de los perros está entre los 38 y 39 ºC. Foto: Neil Cooper en Unsplash - Neil Cooper en Unsplash

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La fiebre puede ser un signo de que algo no está bien en la salud del perro, así que es importante identificarla a tiempo para conocer qué puede estar provocándola y buscar atención cuando sea necesario.

De acuerdo con Royal Canin, la temperatura normal de los perros está entre los 38 y 39 ºC, por lo que se considera que un perro tiene fiebre cuando su temperatura supera los 39 ºC. Sin embargo, los cachorros, las hembras que van a parir y los perros mayores pueden tener una temperatura diferente a la habitual.

Entre las causas más comunes de la fiebre están las infecciones bacterianas o víricas, los golpes de calor, las reacciones a algunas vacunas y la ingestión de productos tóxicos, entre otras.

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Síntomas de que un perro puede tener fiebre

Según los expertos, hay perros que pueden tener fiebre y no mostrar ningún síntoma. Otros, en cambio, pueden presentar temblores intensos o vómitos.

Entre las señales más comunes están:

Nariz seca y muy caliente.

Falta de apetito.

Actitud decaída o apática, con más sueño de lo habitual.

Ojos brillantes o llorosos.

Orejas y barriga más calientes de lo normal.

Por su parte, el portal especializado Patitas&Co señala que, cuando se habla del tratamiento para la fiebre en perros, es importante tener en cuenta que la fiebre no es una enfermedad en sí misma, sino una respuesta del organismo para defenderse.

Si la fiebre es leve y el perro se encuentra estable, hay algunas medidas que pueden ayudar a mantenerlo cómodo mientras se vigila su evolución, como mantenerlo hidratado, llevarlo a un lugar fresco y con buena ventilación, aplicar compresas templadas (nunca frías) y permitirle descansar.

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¿Cuándo llevar al perro al veterinario?

Hay situaciones en las que no basta con los cuidados en casa y es necesario buscar atención veterinaria.

Se recomienda hacerlo si:

La temperatura supera los 40 ºC.

No quiere beber ni comer.

Está muy decaído o sin energía.

Presenta vómitos, diarrea o dolor.

La fiebre no baja en 24–48 horas.

Es cachorro o perro adulto, ya que son más vulnerables.

Tiene patologías previas o está en tratamiento.

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