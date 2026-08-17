¿Qué son los zoomies en gatos y por qué corren de repente?

Gatos corriendo por la casa Foto: Pexels

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Los dueños de gatos lo saben: un día pueden encontrar a su mascota tranquilamente dormida en el sofá y, de repente, verla salir disparada por la casa como si estuviera persiguiendo algo invisible. Corre, salta, gira, se esconde y vuelve a correr a toda velocidad. ¿Qué acaba de pasar? Su gato probablemente tuvo un ataque de zoomies.

Estas repentinas explosiones de energía son bastante comunes en los felinos y pueden aparecer prácticamente de la nada. Aunque pueden resultar graciosas y hasta desconcertantes, tienen una explicación detrás del comportamiento de los gatos. Quédese, que le contamos qué son los zoomies, por qué aparecen y cuándo debería prestarles atención.

¿Qué son los zoomies?

El término viene del inglés zoom, que hace referencia a moverse rápidamente, y se utiliza para describir estas repentinas explosiones de energía. En sí, los veterinarios lo conocen como períodos de actividad frenética aleatoria (FRAP, por sus siglas en inglés) y se trata de momentos en los que el animal libera energía acumulada a través de carreras, saltos, persecuciones y otros movimientos propios de su comportamiento natural.

No existe una única razón por la que un gato pueda salir disparado por la casa de un momento a otro. Los zoomies pueden aparecer después de dormir, durante un momento de juego o simplemente como una forma de liberar energía acumulada. Entre los principales desencadenantes están:

Energía acumulada: los gatos pasan buena parte del día descansando, pero eso no significa que no necesiten actividad. Después de varias horas de sueño, pueden tener un exceso de energía que liberan corriendo, saltando o persiguiendo objetos.

Aburrimiento: un gato que no tiene suficientes estímulos físicos o mentales puede buscar su propia forma de entretenimiento.

Instinto de caza: aunque un gato doméstico tenga comida disponible, conserva sus instintos de depredador. Perseguir una sombra, un juguete o incluso algo que solo él parece ver puede terminar en una carrera desenfrenada por la casa.

Emoción o excitación: también pueden aparecer cuando el gato está especialmente emocionado, después de jugar o ante alguna situación que aumente su nivel de actividad.

Para mejorarlo, puede jugar con juguetes que imiten presas, usar rascadores, incorporar espacios para trepar y ofrecer juegos de búsqueda o de comida.

¿Por qué algunos gatos corren después de usar el arenero?

Este comportamiento puede parecer particularmente extraño, pero algunos gatos tienen zoomies justo después de hacer sus necesidades. Puede ser simplemente una reacción a la sensación de alivio después de usar el arenero.

Sin embargo, si las carreras aparecen con mucha frecuencia o están acompañadas de comportamientos inusuales, como dificultad para orinar, defecar fuera del arenero o signos de dolor, es recomendable consultar con un veterinario.

De hecho, aunque los zoomies suelen ser un comportamiento normal, hay situaciones en las que conviene prestarles atención. Según el Caring Hearts Animal Hospital en Estados Unidos, si estas explosiones de energía aparecen de manera repentina en un gato que normalmente no las presenta, o vienen acompañadas de otros cambios, lo recomendable es consultar con un veterinario.

La clave está en observar qué cambió en el comportamiento del gato. Algunas señales que deberían llamar la atención son:

Pérdida de peso, incluso si mantiene o aumenta su apetito.

Mayor sed o aumento de la frecuencia con la que orina.

Vómitos o diarrea.

Vocalizaciones excesivas o inusuales.

Ansiedad, inquietud o cambios repentinos de comportamiento.

Desorientación o alteraciones en los hábitos de sueño, especialmente en gatos mayores.

Por ejemplo, en gatos adultos y de edad avanzada, una actividad inusualmente intensa acompañada de pérdida de peso, aumento del apetito, sed y orina puede estar relacionada con hipertiroidismo, una enfermedad que requiere valoración veterinaria. En los gatos mayores, los cambios de comportamiento también pueden estar asociados con deterioro cognitivo.

¿Y a los perros también les da el ataque?

Sí. Los gatos no son los únicos que tienen estas repentinas explosiones de energía: los perros también pueden tenerlas. Según la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, no existe una causa única que explique los FRAP, pero los cachorros y los perros jóvenes suelen presentar estos episodios con mayor frecuencia, aunque los perros adultos también pueden tener zoomies ocasionalmente.

Eso sí, en ellos debe estar pendiente de la postura corporal, que también dice mucho, y es que la forma en que se mueve el perro puede ayudar a distinguir entre una explosión normal de energía y una reacción de miedo o estrés. Durante unos zoomies felices, suele mantener el cuerpo relajado, mover la cola, correr de forma juguetona y hasta detenerse para volver a interactuar.

En cambio, si corre con el cuerpo rígido, lleva la cola entre las patas, mantiene las orejas hacia atrás o parece asustado, ansioso o incómodo, es mejor no asumir que se trata simplemente de un juego. En estos casos, conviene observar qué está desencadenando el comportamiento y darle un espacio seguro.

Si además estos episodios aparecen de forma repentina, son demasiado frecuentes o están acompañados de otros cambios en su comportamiento, lo recomendable es consultar con un veterinario para descartar que exista algún problema de salud o una situación de estrés.

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