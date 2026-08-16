Gracias al dibujo de una niña, Bruno volvió a casa tras el terremoto en Cali

La historia fue compartida por la Fundación Gloria Mariana, que destacó la determinación de la niña durante la búsqueda. Foto: Fundación Gloria Mariana

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En medio de la emergencia provocada por el terremoto en Cali, una niña vivió uno de los momentos más difíciles: Bruno, su perro, había desaparecido.

Con la esperanza de volver a encontrarlo, la pequeña escribió su nombre, dibujó su rostro y salió a recorrer las calles para encontrar a su compañero.

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La historia fue compartida por la Fundación Gloria Mariana, que destacó la determinación de la niña durante la búsqueda. “Ella escribió su nombre, dibujó su carita y salió a buscarlo”, contó la organización al compartir el caso en sus redes sociales.

Bruno había desaparecido durante el sismo y, mientras otras familias también enfrentaban momentos de angustia, la niña continuó buscando a su perro sin perder la esperanza de volver a verlo.

Finalmente, Bruno regresó a casa.

El reencuentro terminó en un abrazo entre la niña y su perro, un momento que la Fundación Gloria Mariana describió como una historia para recordar en medio de la tragedia.

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La fundación decidió compartir el caso de Bruno como un mensaje para las personas que todavía buscan a sus seres queridos después de la emergencia.

La organización pidió no perder la fe y continuar con las búsquedas, especialmente para quienes todavía esperan volver a encontrarse con familiares o animales que se separaron de ellos durante el terremoto. “No dejen de buscar. No están solos”, señaló la Fundación Gloria Mariana.

El caso de Bruno también muestra la importancia de incluir a los animales en los planes de emergencia. Durante un sismo, los perros y gatos pueden asustarse, desorientarse y escapar, por lo que tener identificados a los animales y contar con información que facilite su búsqueda es fundamental.

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