¿Cómo se sabe si un loro es hembra o macho?

Los loros son aves silvestres vitales para el equilibrio de los ecosistemas y no deben ser tenidas como mascotas. Tenerlos en cautiverio constituye un delito en Colombia y pone en riesgo su bienestar y el de su entorno natural. La información sobre su biología debe abordarse siempre desde la observación responsable en libertad o con fines profesionales y veterinarios.

Una de las dudas más comunes es cómo diferenciar si un loro es macho o hembra. Como lo explica el blog A-Z Animals, la mayoría de estas aves no presenta dimorfismo sexual, es decir, no muestran diferencias físicas claras entre machos y hembras en tamaño, coloración o comportamiento, como sí ocurre en otras especies de aves. Esto significa que, en la mayoría de los casos, es imposible distinguir el sexo de un loro solo con la observación externa.

Los órganos reproductivos de los loros son internos, lo que impide realizar evaluaciones visibles. Para obtener un diagnóstico certero, se requieren exámenes especializados, como radiografías, endoscopías o pruebas de ADN, los cuales deben ser realizados por un médico veterinario con experiencia en aves.

Sin embargo, algunas especies presentan ligeras diferencias entre machos y hembras. Por ejemplo, Experto Animal señala que en los periquitos australianos el dimorfismo sexual se aprecia en el céreo, que es la zona carnosa desde donde sale el pico del ave.

En conclusión, determinar el sexo de un loro generalmente solo puede resolverse con estudios veterinarios especializados. Más allá de estas particularidades biológicas, lo esencial es recordar que los loros pertenecen a los ecosistemas silvestres y cumplen un rol vital en la naturaleza. Su cuidado, conservación y respeto deben enfocarse en su vida en libertad.

