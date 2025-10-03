Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

El sufrimiento de una iguana y tres tortugas luego de vivir 25 años como mascotas

Los animales, que fueron entregados voluntariamente en el Valle de Aburrá, presentaban deformaciones, desnutrición y problemas de comportamiento.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
03 de octubre de 2025 - 06:24 p. m.
Desde el 2024, el CAVR ha recibido más de 130 iguanas, así como más de 1.800 tortugas morrocoy.
Desde el 2024, el CAVR ha recibido más de 130 iguanas, así como más de 1.800 tortugas morrocoy.
Foto: CAVR
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durante más de dos décadas, una iguana permaneció encerrada en una vivienda del Valle de Aburrá, donde la tenían como “mascota”. Su historia cambió cuando fue entregada voluntariamente al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVR), pero el daño del cautiverio ya era evidente.

El ejemplar llegó con un estado de salud muy deteriorado: tenía dificultades para moverse, estaba débil, le faltaban algunos dedos en sus patas, presentaba desnutrición y la piel reseca con descamación. Además, mostraba un comportamiento alterado: había perdido sus instintos de defensa y reacción, lo que evidenciaba la pérdida de sus conductas naturales.

Vínculos relacionados

Talleres, cine y adopciones: así se vivirá el Día de los Animales en Bogotá
Kanais tenía una familia, pero la abandonaron cuando enfermó: ahora busca ayuda
Cundinamarca celebrará el Día de los Animales con jornadas de bienestar y adopción

Junto a la iguana, también fueron entregadas tres tortugas morrocoy que habían permanecido más de 15 años bajo las mismas condiciones inadecuadas. Dos de ellas presentaban deformaciones en sus caparazones, un trastorno conocido como piramidismo, producto de la mala alimentación y el encierro.

Casos como estos demuestran las consecuencias de mantener fauna silvestre en cautiverio: pérdida de libertad, sufrimiento, deterioro físico y la imposibilidad de cumplir su papel en los ecosistemas.

Actualmente, los animales se encuentran bajo observación del CAVR, con la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación y vivir en mejores condiciones gracias a la entrega voluntaria.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró su llamado a la comunidad a no tener especies silvestres como mascotas y a comunicarse a la línea 304 630 0090 para reportar emergencias o recibir orientación sobre entregas voluntarias.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Iguana

Tortugas

Fauna Silvestre

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.