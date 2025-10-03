Se aplaza otro concierto en Bogotá: esta es la razón y la nueva fecha

Fachada e iluminación del Movistar Arena de Bogotá. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la ola de cancelaciones y reprogramaciones de eventos en Bogotá, entre ellos, el del rapero estadounidense Kendrick Lamar hace apenas unos días, la productora Vector Live anunció que el concierto 100% Rolos x 100% Criollos también cambiará de fecha.

Inicialmente previsto para el 9 de octubre en el Movistar Arena, el evento se reprogramará para el próximo 18 de diciembre de 2025 en el mismo escenario. “Las recientes y posibles cancelaciones de eventos en Bogotá han generado incertidumbre en el público y en los productores; por eso, y con el objetivo de garantizar 100% Rolos, el concierto programado para el 9 de octubre ha sido reprogramado”, explicó la productora en un comunicado.

El cartel, conformado por Don Tetto, La 33, The Mills, La Derecha, La Etnnia, Pescao Vivo, Ácido Pantera, Nico Hernández, Javier Alerta y Juan Palau, se mantiene intacto. Además, la productora confirmó que el propósito social que acompaña al evento sigue en pie: por cada boleta vendida se donará un kilo de comida para perros y gatos rescatados, iniciativa que favorecerá a cuatro fundaciones de la capital.

Véctor Live también expresó que las boletas ya adquiridas siguen siendo válidas para la nueva fecha, y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución. “En diciembre nos encontraremos para vivir un concierto donde celebraremos con nuestra música la fuerza de ser rolos”, señalaron.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱